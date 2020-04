Az egyszer használatos termékek ezért veszélyesek

A SARS-CoV-2, vagyis az új típusú koronavírus tavaly decemberben kezdett terjedni világszerte, azóta az emberiség egyik legfőbb feladata, hogy megakadályozza, vagy legalábbis lelassítsa a terjedését. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szokásosnál jobban odafigyeljünk a higiéniai szabályok betartására, a kezünk, a környezetünk, valamint az általunk használt tárgyak gyakori tisztítására. A többi között körültekintőnek kell lennünk a hulladékok kezelésénél is. Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője a Népszavának úgy nyilatkozott, hogy például az egyszer használatos termékeken megtapadhat a vírus, ami aztán később nagyobb eséllyel fertőz meg valakit. A többször használatos termékek - edények, szatyrok - alapos el- vagy kimosásával ugyanakkor a szennyeződés eltávolítható.

A koronavírus-járvány miatt körültekintőnek kell lennünk a hulladékok kezelésénél is. Fotó: Getty Images

Ne szoruljon háttérbe a környezetvédelmi szemlélet

Mint azt Simon Gergely elmondta, a veszélyhelyzetben nem nőtt a hulladékok mennyisége itthon, csak most a nappali hulladék is jellemzően a háztartásokban és nem az irodákban keletkezik. Ez abból a szempontból pozitív, hogy a lakóövezetekben fejlettebb a szelektív gyűjtés. Arról is beszélt, a gazdasági és életviteli nehézségek ellenére nem szorulhat háttérbe a környezetvédelmi szemlélet, hiszen áttételesen az emberi szennyezés is a vírus elterjedésének egyik oka.

Bár egyre több országban jelent komoly problémát, hogy az utcákon és a vizekben nagy tömegben jelennek meg az eldobált hulladékok - kesztyűből, maszkból például most rengeteget használnak az emberek -, de itthon ilyenről egyelőre nem tudnak.

Fontos a tudatos vásárlás

Az emberek egyébként nemcsak maszkokat, kesztyűket halmoznak fel a járvány nyomán. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményben írt arról, hogy a fel nem használt és így megromlott, nem tartós termékek rendkívül nagy terhet jelentenek a környezetre, így célszerű alaposan végiggondolni, mit és hogyan használunk fel. Boros Anita, az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára szerint a mostani időszakban különösen fontos a tudatos vásárlás, amelynek segítségével a szülők felhívhatják a gyerekek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés, a fenntarthatóság, a környezetvédelem vagy épp a kreatív újrahasznosítás fontosságára.

