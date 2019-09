Az e-cigi káros következményei

A rendeletben azt is rögzítette, hogy e termék vásárlása előtt az eladóknak kötelezően ellenőrizniük kell a vásárlók életkorát . Emellett arra kérte a helyi törvényhozókat, hogy mielőbb tiltsák be az ízesített e-cigarettákat, a tagállam különböző hivatalaitól pedig az elektromos cigarettához szükséges illegális és hamisított termékek forgalmazásának betiltására vár terveket. "Azonnal cselekednünk kell, mert egészségügyi válsághelyzet van" - hangsúlyozta.

Az ország 33 tagállamában eddig mintegy 450, a tüdőt és a légzőszerveket súlyosan károsító megbetegedést diagnosztizáltak. A közelmúltban újabb két fiatal hunyt el az elektromos cigaretta használatának következtében, így az e-cigihez egyértelműen köthető halálos áldozatok száma hatra emelkedett. Mindeközben több helyen is folynak kutatások az e-cigaretta káros hatásainak magyarázatára. A szakemberek úgy vélik, hogy egy még azonosítatlan vegyi anyag okozhatja a megbetegedéseket . Azt azonban egyelőre nem tudják, hogy ez a készülék valamelyik részében vagy a töltőfolyadékban található-e.

Egy nappal a rendelet aláírása előtt a keleti parti New York állam kormányzója, Andrew Cuomo bejelentette, hogy az állami egészségügyi hatóságok napokon belül. De a tilalom bevezetésére készül Lori Lightfoot, Chicago polgármestere is. Donald Trump amerikai elnök pedig - ahogy korábbi cikkünkben is megírtuk - pár napja az efféle cigaretták járványszerűen terjedő szívásának veszélyeiről beszélt. Mint mondta, Alex Azar, az egészségügyi tárca irányítója hamarosan szabályozást tesz közzé az ízesített dohánytermékek árusításával kapcsolatban.