Aggasztó hírt közöltek a szúnyogokról pécsi kutatók

Száraz, túlnyomóan derült, napos idő várható, északon, északnyugaton a némi fátyol- és gomolyfelhővel. Estére azonban ezeken a tájakon is fokozatosan leépülnek a gomolyfelhők, kiderül az ég. Az északi, északnyugati szelet estig még sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Késő estére 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. A vasárnap érkezett hidegfront még ma is érezteti hatását. A frontérzékenyek körében így fejfájás, erősödő migrén is jelentkezhet.