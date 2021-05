A sziget, ahol minden felnőttet beoltottak COVID-19 ellen

A hely, ahol egyetlen COVID-beteg sincs kórházban - részletek!

A Nápolyi-öbölben található Procida az első olasz sziget, ahol a tizennyolc év alattiakat kivéve a teljes lakosság kapott koronavírus elleni védőoltást - jelentette be Dino Ambrosino polgármester hétfőn. Procida ezzel kiérdemelte az ország első COVID-19-mentes szigete címét. Dino Ambrosino elmondta, hogy a valamivel több mint négy négyzetkilométeres szigeten élő 7500 lakosból 6115-en kaptak első dózist az oltóanyagból. Még a tizennyolc éveseket is beoltották, kivételt csak az ennél fiatalabbak képviselnek. A "tömeges" oltás szerdán kezdődött el. A sziget lakossága így kívánta megmutatni, hogy védetten készül az idegenforgalmi szezon megnyitására. A közeli Ischia szigetén kedden kezdődik a lakossági oltás, és ott is néhány nap alatt vakcinázni terveznek minden felnőttet. Hasonlóképpen Capri szigete is saját lakosai beoltásával várja a turistákat. A kezdeményezéshez Lazio tartomány szigetei is csatlakoztak, Ponza és Ventotene.

Procida lett az első hivatalosan is COVID-19-mentes sziget Olaszországban. Fotó: Getty Images

Május végén kezdik a tömeges oltást az olaszok

Az egészségügyi tárca adatai szerint 14,7 millió olasz kapott már első adag védőoltást, ami a lakosság 24,5 százalékának felel meg. Második dózisban 6,2 millióan részesültek.

A vakcinázási programért felelős járványbiztos, Francesco Paolo Figliuolo tábornok úgy nyilatkozott, hogy "minden használható oltóanyagot fel kívánnak használni". Ezért az AstraZeneca használatát ismét módosítani szeretnék, mégpedig a hatvan év alattiak esetében is ajánlva a brit-svéd védőoltást. A járványbiztos tervei szerint a tömeges oltás május végétől kezdődhet el, akkorra fog lezárulni a 65 év felettiek egyszeri beoltása. Olaszországban már csak egyedül az északi Valle d'Aosta van zárlat alatt. Vasárnap 144 halottat regisztráltak, ami hét hónap óta a legalacsonyabb adat volt.

Viták kísérték az Internazionale labdarúgócsapat szurkolóinak tömegünneplését a milánói dóm előtti téren vasárnap este. Rendőrségi becslések szerint közel 30 ezren voltak minimális távolságtartás nélkül, és sokan szájmaszkot sem viseltek. A város kereskedelmi kamarája értetlenségét fejezte ki, hangsúlyozva, hogy miközben a vásárlóutcákon és az éttermekben is szigorú szabályok vannak érvényben, ugyanazok csak a szurkolókra nem vonatkoznak.

A történteket a sajtó nem jó előjelként értékelte a június 11-én Rómában kezdődő Európa-bajnokság előtt, melynek fordulóin az olasz hatóságoknak bizonyítani kell, hogy képesek tiszteletben tartatni a járványszabályokat.

