A hely, ahol egyetlen COVID-beteg sincs kórházban

Az Ibériai-félsziget déli csücskében található Gibraltáron a végéhez közelednek a három hónappal ezelőtt bevezetett járványügyi korlátozások: csütörtökön feloldották az éjszakai kijárási korlátozásokat, szombattól pedig szabadtéren az arcmaszkok viselése sem kötelező. Mindez annak köszönhető, hogy a 33 ezer fős lakosú autonóm városállamban jelenleg egyetlen koronavírusos beteget sem ápolnak kórházban, és az elmúlt héten mindössze egyetlen egy új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak - számolt be róla a MedicalXpress portál. A gibraltári Szent Bernard Kórházat március 21-én, vasárnap hagyhatta el az utolsó, COVID-19-ből felgyógyult páciens, és a hivatalos adatok szerint jelenleg 15 aktív koronavírusos esetet tartanak számon.

Gibraltáron jelenleg egyetlen koronavírus-fertőzött sincs kórházban. Fotó: Getty Images

A szomszédban tombol a járvány

Bár a városállam nagy lépést tett afelé, hogy az életük visszatérjen a régi kerékvágásba, némi aggodalomra adhat okot a koronavírus Európában jelenleg is tomboló harmadik hulláma, ami nem kerülte el a Gibraltárral szomszédos Spanyolországot sem. A dél-spanyol Andalúzia régiója biztosítja a gibraltári munkaerő nagy részét, ám náluk több napja ezer fő körül mozog az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. "A világjárvány még nincs teljesen mögöttünk, ezért mindannyiunknak nagyon óvatosan kell haladnunk, hogy ezt a hihetetlen fejlődést az elkövetkező hetekben, hónapokban is megőrizhessük" - nyilatkozta Fabian Picardo gibraltári miniszterelnök. Noha a bárok és az éttermek újra nyitva lehetnek a hajnali órákig, az összejövetelekre vonatkozó korlátozások egyelőre még érvényben maradnak, hogy elkerüljék a járvány újbóli elterjedését. Emellett a hatóságok egy alkalmazásalapú oltási tanúsítvány kidolgozását is megkezdték, ami az európai igazolásokhoz hasonlóan szolgálhatja majd a biztonságos nemzetközi utazásokat.

Kritikus volt a karácsonyi szezon

Gibraltárt 2020 karácsonyán sújtotta a legsúlyosabban a koronavírus-járvány, akkor mintegy 4271 fertőzöttet és 94 elhunytat tartottak számon a városállamban. A járványgörbe csak februárban kezdett csökkenni, miután bevezették a szigorú lezárásokat, valamint kezdetét vette az oltási kampány is a Nagy-Britanniából érkező vakcinákkal. Rövid idő leforgása alatt 24 ezer embert, Gibraltár lakosságának közel 70 százalékát oltották be a koronavírus ellen, emellett azt is vállalták, hogy több mint 10 ezer spanyol munkavállalót is vakcináznak, akik naponta ingáznak a városállam és az otthonuk között.

