A pandémia miatt zárt be egy 1200 éves kocsma

"Mielőtt beütött volna a világjárvány, az emelkedő árak és adókötelezettségek is extrém nehéz kereskedelmi helyzetet teremtettek már. Képesek voltunk azonban túlélni, és egy izgalmas ötéves tervet követtünk, reménnyel tekintve a jövőbe" - írta meg követői számára Christo Tofalli, a vendéglátóhely üzemeltetője múlt pénteken egy Facebook-bejegyzésben. "A koronavírus-pandémia azonban pusztító volt, és a már egyébként is szűk profitunk mellett nem maradt elegendő biztonsági hálónk" - tette hozzá.

A The Washington Post beszámolója szerint a Ye Olde Fighting Cocks korábban elnyerte a Guinness World Recordstól az ország legöregebb kocsmája címét, tekintettel arra, hogy már a 8. század óta megtalálható mostani helyén, épületének szerkezeti alapja pedig még a 11. században készült. Az ezredfordulón ugyanakkor inaktívvá vált a különleges rekord, mivel nem sikerült minden kétséget kizáróan igazolni, hogy a pub valóban ilyen hosszú ideje működik. Ezzel együtt a köztudatban ma is egy minden valószínűség szerint több mint 1200 éves italozóként ismert.

Az épület egyébként a birminghami székhelyű Mitchells & Butlers cég tulajdona, amely az Egyesült Királyság egyik legnagyobb vendéglátóhely-kezelője. "Megerősíthetjük, hogy sajnos a Ye Old Fighting Cocks bérlői ügyintézőket jelöltek ki a fizetésképtelenségi eljáráshoz, de biztosíthatjuk a helyi lakosságot, hogy ez még nem jelenti a pub végét. Jelenleg keressük a lehetőségeket a hely jövője szempontjából, és reméljük, hogy amilyen gyorsan csak lehet, új menedzsment alatt újranyithatjuk a pubot" - válaszolt közleményben a cég a The Washington Post megkeresésére.

Nem ez az első alkalom, hogy a Ye Old Fighting Cocks szorult helyzetbe került története során. Tofalli például 2012-ben úgy vette át a kocsma üzemeltetését, hogy az akkor már kilenc hónapja zárva volt a 2008-as gazdasági világválság utóhatásai nyomán. "Alighanem az volt a lehető legrosszabb időpont egy pub megvételére, de mindvégig azt mondogattam magamban, hogy az ország egyik legnagyszerűbb pubjává fogom tenni" - árulta el Tofalli. Utólag a történtek tükrében úgy érzi, félig üres, félig teli a pohár, hiszen végül be kell zárnia szeretett kocsmáját. "Elvesztettem az álmom. Kicsit szomorú vagyok. De ennyit talán most megengedhetek magamnak" - vallotta be.

