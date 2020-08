3 éve csípte meg a kullancs, még mindig szenved

A Lyme-kórkullancsáltal terjesztett bakteriális fertőzés, Magyarországon évente kb. 10 ezer friss eset fordulhat elő. További fontos információkat a betegségről szóló összefoglaló cikkünkben olvashat.

2017. szeptember 10. - a dátum, amit saját bevallása szerint soha nem fog elfelejteni Morgan Mandriota. Ezen a napon, egy kirándulás alkalmával csípte meg ugyanis egy kullancs, amely a Lyme-kór baktériumával volt fertőzött - írja a health.com. A sokkoló diagnózist csak hetekkel később kapta meg a nő. A kirándulást követően sokáig extrém fáradtsággal, légszomjjal és étvágytalansággal küzdött, egy munkatársa vette rá, hogy menjen el vérvételre, hátha kiderül, mi áll a zavaró tünetek hátterében.

A kullancsok többféle betegséget terjeszthetnek, ezek egyike a Lyme-kór. Fotó: Getty Images

Senkitől sem kapott terápiás javaslatot

Morgannek - miután egyértelművé vált, hogy fertőzött - két hétig napi kétszer 500 mg doxiciklint kellett szednie, majd újabb két hét elteltével ismét letesztelték Lyme-kórra, az eredmény pedig továbbra is pozitív volt. A kezelőorvosa pusztán annyit mondott a nőnek, keresse fel a háziorvosát, aki ugyancsak semmilyen hasznos tanáccsal nem tudott szolgálni. Mivel egy évvel a csípés után Morgan továbbra is szenvedett a betegség tüneteitől, elhatározta, felkeres egy fertőzőbetegség-specialistát.

"Azt állította, krónikus Lyme-kór nem létezik, a tüneteimet valószínűleg reumatoid artritisz, lupusz vagy valamilyen más autoimmun betegség okozza - annak ellenére, hogy semmilyen teszt nem igazolta, hogy ezen betegségek valamelyikében szenvednék. Ráadásul az orvos tisztában volt vele, hogy Lyme-kóros vagyok" - mesélte Morgan. A nő csakúgy, mint egy évvel korábban, ebből a rendelőből is úgy távozott, hogy nem kapott terápiás javaslatot.

Még mindig számos tünettel küzd

Ezek a legveszélyesebb, kullancsokkal kapcsolatos tévhitek - részletek itt.

Azóta nem járt másik orvosnál, a zavaró szimptómáktól ugyanakkor máig nem tudott megszabadulni. Gyakran zsibbad, fáj és bizsereg a keze, a lába, a nyelve és az ízületei. Ha sportol, hamar elfárad, homályosan lát, alvászavarral, depressziós tünetekkel küzd, valamint étvágytalansággal, szabálytalan szívveréssel, memóriazavarral, agyi köddel - utóbbi egyébként az egyik leggyakoribb idegrendszeri tünete a Lyme-kórnak. Beszélni sem tud olyan szépen és folyamatosan, mint régen, hiszen sokszor csak keresi a szavakat, és az artikulációval is gondjai akadnak.

Morgan azt mondja, az egyetlen, amit meg tud tenni magáért, az az, hogy több életmódbeli változtatást is beiktatott. "Igyekszem csökkenteni a stresszt, egészségesen étkezni, és eleget aludni. Van, amikor mindezen módszerek segítenek enyhíteni a tüneteimet, ugyanakkor előfordul, hogy a panaszok fellángolnak. Az mindenesetre tény, hogy ha figyelek magamra, jobban vagyok" - mesélte a nő, aki arról is beszélt, kezdetben nem viselte túl jól a tényt, hogy beteg, de mostanra belátta, a diagnózis hatására sok mindent megtanult önmagáról.

"Bár az életem soha nem lesz ugyanolyan, mint régen, legalább rájöttem, hogyan törődhetek hatékonyan az egészségemmel. Azzal is tisztában vagyok, hogy sokan az enyémeknél komolyabb tünetekkel küzdenek, és nagyon együttérzek velük. Én csak a saját tapasztalataimról tudok beszélni, de remélem, ezzel is segíthetek azoknak, akikkel egy csónakban evezünk. Fontos, hogy minden érintett tudja, nincsen egyedül" - részletezte Morgan, aki nem titkolja, bár sokszor érzi legyőzöttnek, kimerültnek magát, soha nem adja fel a harcot. Továbbra is kiemelten figyelni fog magára, igyekszik jókedvű lenni, és olyan dolgokat csinálni, amikben örömét leli.