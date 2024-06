Stopperórákat szereltek egy kínai turistalátványosság vécéjébe

A digitális kijelzőkön azonnal látható, hogy egy fülke éppen szabad-e vagy sem. A foglalt vécék felett pedig az ajtó bezárását követően eltelt idő is másodpercre pontosan követhető – írja a CNN. A különös megoldásról először az egyik helyi újság, a Xiaoxiang Morning Herald szerkesztőségét értesítette egy olvasó, aki videót is mellékelt tapasztalatait összegző leveléhez. „Elég jó technikai előrelépésnek gondoltam, hiszen így nem kell kint sorban állni vagy kopogni a vécéajtón. Emellett azonban kissé kínosan is éreztem magam miatta. Olyan érzés volt, mint folyamatosan figyelnének” – idézi a lap cikke a levélírót.

A Jünkang-barlangok az UNESCO Világörökség részét képezik. Fotó: Getty Images

Az intézmény egyik alkalmazottja a Xioxiang Morning Herald megkeresésére elmondta, hogy a stopperórák felszerelése a növekvő látogatószám miatt volt indokolt. Hangsúlyozta azonban, hogy nem az a cél, hogy időben korlátozzák a vécék használatát. Mint mondta, senkit sem fognak a dolga végzése közben kizavarni a fülkékből, illetve nem állítanak be azokra például 5-10 perces időkorlátot. Egy másik alkalmazott pedig a Nanchang Evening News kérdéseire válaszolva arról beszélt: az órák már május 1. óta működnek a mosdókban, elsősorban biztonsági eszközként. Kifejtette, ha egy látogató nagyon hosszasan bent tartózkodik, akkor felmerülhet a gyanú, hogy rosszul lett és segítségre szorul.

A kínai népesség körében az egyik legnépszerűbb blogoldalnak számító Weibo felületén számos véleményt megfogalmaztak a felhasználók az intézkedésről. Volt, aki szerint nagyon is jó ötlet, hiszen így talán kevésbé lesz kedve bárkinek is a vécén ülve a mobilját nézegetni, közben elvéve mások elől a helyet. Mások szerint célravezetőbb lenne, ha a turistalátványosság fenntartója az órák felszerelése helyett inkább arra fordította volna a pénzt, hogy bővítse a mosdók kapacitását.

A Jünkang-barlangok 2001-ben kerültek fel az UNESCO Világörökség listájára mint az észak-kínai Sanhszi tartomány egyik legnagyobb attrakciója. A 2023-as évben hárommillió látogató váltott jegyet, hogy láthassa az ősi buddhista szobrászati helyszínt. Ezzel a tavalyi látogatószám toronymagasan csúcstartóvá lépett elő, letaszítva az élről a 2019-ben feljegyzett közel kétmilliós számot.