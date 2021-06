Koronavírus: újabb országba utazhatunk szabadon oltás után

A magyar, a thaiföldi és a mongol védettségi igazolványokat is elfogadja Kazahsztán - derült ki az Erlan Kijaszov országos tiszti főorvos által kiadott rendeletből. A dokumentum értelmében az egészségügyi és járványügyi ellenőrző szervek a határátkelőhelyeken utasítást kaptak arra, hogy a három említett ország koronavírus ellen védett állampolgárait engedjék be Kazahsztánba, amennyiben be tudják mutatni védettségi igazolványukat.

Újabb országba utazhatnak szabadon a beoltott magyarok. Fotó: Getty Images

Hova utazhatunk még szabadon?

Ahogy már mi is megírtuk, sorra köti Magyarország a kétoldalú megállapodásokat annak érdekében, hogy az új típusú koronavírus ellen beoltott személyek szabadon utazhassanak. A múlt héten több országgal is sikerült megegyezni, így már 16 országba utazhatnak szabadon, vagyis teszt- és karanténkötelezettség nélkül a beoltott magyar állampolgárok, függetlenül attól, hogy melyik oltóanyagot kapták.

h i r d e t é s

Az egyeztetések alapján tehát eddig a következő országokkal született megállapodás az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről, valamint egymás állampolgárainak beengedéséről:

Albánia

Bahrein

Ciprus

Csehország

Észak-Macedónia

Georgia

Horvátország

Marokkó

Moldova

Mongólia

Montenegró

Szerbia

Szlovákia

Szlovénia

Törökország

További országokkal is tárgyalnak

Az utazási feltételek pontos részletezése a Konzuli Szolgálat honlapján olvasható. Egyébként Magyarország - Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint - további államokkal is tárgyal annak érdekében, hogy a védett magyarok a koronavírus-járvány idején is minél szabadabban utazhassanak külföldre. Amennyiben újabb megállapodások születhetnek, mi is beszámolunk majd róla.

Visszakaptuk régi életünket, de nem mindenki boldog ettől - olvassa el a részleteket!