Erre ügyeljünk, ha repülővel utazunk

Nyáron sokan szállnak buszra vagy repülőre, hogy otthonuktól távol töltsék szabadságukat. Csakhogy a sok ülés, a repülés esetén pedig a száraz levegő és nyomáskülönbség sem tesz túl jót a vérkeringésnek. Tovább ronthat a helyzeten a folyadékhiány, a kiszáradás ugyanis melegágya a trombózisnak, hiszen a vér ilyenkor sűrűbbé válik és lassabban kering – mutatott rá a napokban Dr. Blaskó György belgyógyász az RTL Klub Reggeli című műsorában.

A dehidratáció egyszerűen megfogalmazva azt az állapotot jelenti, amikor szervezetünk több folyadékot veszít, mint amennyi belekerül. Emiatt nehezebb lesz például a testhőmérséklet szabályozása vagy a káros anyagok eltávolítása. Nézzük, milyen tünetek utalnak arra, hogy dehidratáltak vagyunk.



Vigyázzunk magunkra!

A szakember szerint a legfontosabb, amit a baj megelőzése érdekében tehetünk, a bőséges folyadékfogyasztás. De érdemes lehet még utazás előtt kivizsgáltatni magunkat, hogy nem szenvedünk-e olyan örökletes betegségben, amely növelheti az érelzáródás esélyét. Ez különösen azoknál az embereknél fontos, akik családjában már előfordult trombózis. De fokozott óvatosság ajánlott elhízás, mozgásszegény életmód és/vagy dohányzás esetén is.

A repülés emelheti a növeli a trombózis kialakulásának veszélyét. Fotó: Getty Images

Életveszélyes állapotot okozhat a trombózis

Bár az utazások kapcsán kialakult trombózis a szakember elmondása szerint elég ritka, ettől még nagyon fontos, hogy komolyan vegyük a veszélyt. A trombózis érelzáródást jelent, amely lehet artériás vagy vénás. A probléma súlyosságát nagyban befolyásolja az elzáródás helye. Az állapot jelentősen veszélyesebbé válhat, ha az úgynevezett trombus (vérrög) leszakad, ekkor ugyanis embólussá válik, amelyet a véráram tovább sodor, és így akár a tüdőbe is bejuthat. Ebben az esetben tüdőembóliáról beszélünk, és az érintett könnyen életveszélyes állapotba kerülhet.

A belgyógyász kitért arra is, hogy ha olyan betegséget diagnosztizálnak nálunk, amely a trombózis rizikófaktorának számít, esetleg családi halmozódás növeli esetünkben az érelzáródás esélyét, akkor kezelőorvosunk véralvadásgátló alkalmazását javasolhatja a repülés előtt. Ez azt jelenti, hogy be kell adnunk magunknak egy ampullányi készítményt, mielőtt felszállnánk a gépre. „Csak ügyelni kell arra, hogy a visszafelé útra is legyen az érintettnél egy ampulla” – fűzte hozzá Blaskó György.