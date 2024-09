Részleges holdfogyatkozás is lesz a jövő héten

A látványos bolygóegyüttállást szeptember 17-én 20:00 órától a délkeleti égboltra tekintve lehet megfigyelni, ekkor a Szaturnusz a hatalmasnak látszó teliholdtól 5 fokra, jobbra felfelé, narancsos, csillagszerű fénypontként látszódik majd - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel szerdán.

A Szaturnusz a Hold közelsége ellenére szabad szemmel is jól látható lesz, bár a megpillantásához nyílt, kitakarásmentes horizont szükséges, de az együttállás később is megfigyelhető, amikorra már mindkét égitest magasabbra emelkedik. A közlemény szerint pár órával később, hajnalban az év egyetlen részleges holdfogyatkozása is bekövetkezik. Hajnali 3:45 után már szabad szemmel is észre lehet venni, hogy a Hold jobb felső része kezd elsötétedni, mintha egy lepel borulna rá: ez a félárnyék, latin nevén penumbra. A sötétedés egyre fokozódik.

A látványos bolygóegyüttállást szeptember 17-én lehet megfigyelni.Fotó: Getty Images

A legnagyobb kitakarást 4:44 perckor éri el a holdárnyék, ekkor a holdátmérő 9 százalékát takarja ki a Föld. A Holdról végül 5:16-kor vonul le az árnyék. A tájékoztató szerint a Svábhegyi Csillagvizsgálóban szeptember 14-én 17 órától egész estés programot szerveznek, amelyen a Szaturnuszról hallhatnak érdekességeket a látogatók.

A programok során megtudhatják egyebek mellett, hogyan fedezte fel a Cassini űrszonda a Szaturnusz egyedülálló gyűrűrendszerét, megszagolhatják, milyen felhőzetben kell majd dolgoznia a bolygó Titan holdjára leszálló Szitakötő drónnak és elkészíthetik az Enceladus hold fagyosan füstölgő kriogejzíreit is. Sötétedés után távcsöves bemutatón vehetnek részt a látogatók. A programról, valamint a szeptemberi csillagászati jelenségekről részletes beszámoló olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldalán.