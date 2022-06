Nem a ruha teszi az embert – szól a híres közmondás, ami nagyjából annyit jelent, hogy nem a ruha határozza meg, ki mennyire értékes. Amennyiben azonban a fizikai vonzerőről van szó, igenis számít, mit viselünk, pontosabban, hogy milyen színt viselünk. Dr. Martin Graff pszichológus a vonzerő és a ruha színe közötti összefüggésről írt tanulságos cikket a Psychology Today oldalára.

Milyen színek teszik vonzóvá a nőt? Fotó: Getty Images

A szakember szerint azt már régóta tudjuk, hogy a fizikai vonzerő fontos szerepet játszik a párválasztásban, mivel megbízható külső jeleket ad az utódnemzési képességre vonatkozóan. „A férfiak esetében a nők vonzereje általában egy bizonyos derék-csípő arányhoz, a teljes testmérethez és a testtömeghez kapcsolódik. Emellett az is megállapítható, hogy az erősebbik nem képviselői – a többi testrészhez viszonyítva – hosszabban szemrevételezik a nők mellkasát, derekát és csípőjét.”

Mostanra az is kiderült, hogy a fizikai vonzerő szempontjából a nő által viselt ruha színe is sokat nyom a latban, szögezte le dr. Graff. Mint kiemelte, több kutatás megállapította például, hogy a piros szín – gyaníthatóan a szerelemmel és a szenvedéllyel való társítása miatt – kívánatosabbá teszi a nőket a férfiak számára. A szín emellett nagy hatással van számos más pszichológiai tényezőre, a többi között a hangulatra és a döntéshozatalra (az élénk színeket általában pozitív, a sötét színeket pedig negatív érzelmekhez kapcsolják).

„Míg azzal tisztában vagyunk, a férfiak hogyan és miért ’mérik fel’ a nők vonzerejét, a nőknél adaptív (vagyis a különféle körülményekhez igazítható), hogyan értékelik más nők vonzerejét, és hasonlítják össze azt a saját vonzerejükkel. A cél egyrészt az, hogy felmérjék a párválasztási esélyeiket, másrészt pedig, hogy kiszűrjék a vonzó versenytársakat, akik akár veszélyt is jelenthetnek a kapcsolatukra” – magyarázta dr. Graff, aki egy, a témában végzett kutatás eredményeit is ismertette.

A "győztes" és a "vesztes" színek

A 2021-ben elvégezett vizsgálat során a kutatók egy speciális, a szem mozgását követő készülék segítségével mérték fel, hogyan értékelik a nők más nők vonzerejét. A résztvevőknek különböző testméretű, afrikai és kaukázusi avatárokat (virtuális személyeket) mutattak, akik piros, zöld, kék, fehér, szürke vagy fekete ruhát viseltek. Az alanyoknak véleményezniük kellett az avatárokat a vonzerő és a testméret szempontjából.

Az eredményekből az derült ki, hogy a résztvevők a fekete és piros ruhában lévő avatárokat találták a legvonzóbbnak, illetve a legkarcsúbbnak is, míg a szürke és zöld ruhások kevésbé jó értékeléseket kaptak. Az értékelést a bőrszín is befolyásolta: a fehér, kék és zöld színt viselő afrikai avatárok több pontot kaptak, mint a kaukázusi avatárok. Mindemellett a piros szín vonzerejét – amelyről fentebb már írtunk – is alátámasztotta a kutatás, hiszen a szakemberek rámutattak, hogy nemcsak a férfiak, hanem a nők is attraktívabbnak találják azokat a nőket, akik ezt az árnyalatot hordják.

A kutatók megállapították továbbá, hogy a szín nagy hatással volt a testméret megítélésére: a fekete, kék és piros ruhás avatároknál az alanyok kisebbnek látták a testméretet, míg a zöld, szürke és fehér szín esetében nagyobbnak. A vonzerő tekintetében azonban nem feltétlenül lehetett ilyen hatást kimutatni. Az eredmények szerint a fekete, piros és kék szín vékonyabbnak és kívánatosabbnak mutatta az avatárokat, míg a fehér, bár testesebbnek láttatta őket, a piros és kék színhez képest ugyanakkor vonzóbbnak is.

A vizsgálat szerint a résztvevők tekintete leginkább a felsőtestre irányult, ezt követte a derék, a csípő és a fej, majd a karok és a lábak (a tekintet irányát egyébként nem befolyásolta az avatár ruházatának színe vagy fajtája). Érdekes módon a fehér ruhában lévő avatároknál a derék-csípő tájékát nézték meg a legtöbben, míg a fekete ruházat általában a felsőtestre vonzotta a tekintetet. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a fehér ruházat és a test színe közötti kontraszt viszonylag kicsi, emiatt hosszabb időbe telik a derék-csípő arány megítélése, ami mind a testméret, mind a vonzerő megítélése szempontjából kritikus.

Összegzésként dr. Graff hangsúlyozta: bár a fenti megállapítások közül többet is befolyásolhat például a társadalmi vagy kulturális háttér, illetve a saját testtel való elégedettség, a kutatás remekül rávilágít, mennyire sokat számít a ruhák színe abban, hogyan ítélik meg a nők más nők vonzerejét és testméretét. „Az eredményeknek egyébként gyakorlati haszna is lehet, fel lehet például használni a divat területén, a ruhák tervezésekor.”