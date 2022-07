Karikó Katalin már beadatta magának a negyedik oltást

A világhírű magyar biokémikus, Karikó Katalin nemrégiben Budapestre érkezett, mert az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorává avatta. Ezután – a tiszteletére rendezett tudományos szimpóziumon – az InfoRádiónak elmondta: ő már beadatta magának a negyedik koronavírus elleni oltást.

Karikó Katalin bízik az mRNS-alapú vakcinák hatékonyságában. Fotó: Getty Images

Karikó Katalin azt is elárulta, hogy az amerikai gyógyszerészeti hatóság arra kérte az mRNS-alapú koronavírus elleni Pfizer-BioNTech-vakcina gyártóját, hogy fejlesszen egy újabb, emlékeztető oltásként is használható vakcinát az omikron most terjedő két alvariánsára - számol be róla az infostart.hu.

A szakember hozzátette: az mRNS-alapú emlékeztető oltások hatására egyre többféle ellenanyagot termel a szervezet, nem egyfajta ellenanyag lesz domináns. A kutató a negyedik oltás hatékonyságával kapcsolatban elmondta: még nincsenek adatok róla, de ő nem várt vele, és a napokban beadatta magának. A kutató emlékeztetett arra is, hogy csaknem 40 évbe telt, mire sikerült kifejleszteni az mRNS-vakcina technológiáját.