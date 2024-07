Érdekes hatással van a beszédünkre a hőség

A hőhullámok az egész testünket megviselik, nem tesznek kivételt az agyunkkal sem. Különböző kutatások bizonyították már, hogy a túlzott meleg hatására a tanulók alacsonyabb pontszámot érnek ha számolniuk kell, gyakoribb az agresszív viselkedés, sőt a bűncselekmények is. Most pedig az is kiderült, hogy a beszédünkre is hatással van – írja a Gizmodo.

Hétmillió ember beszédét vizsgálták meg

Német kutatók vizsgálatai alátámasztották, hogy a politikusok hajlamosak rövidebb szavakat használni a beszédeikben, amikor a kinti hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 24-27 Celsius-fokot. Az elemzés hétmillió beszédet vizsgált meg nyolc országból – Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Ausztria, Hollandia, Új-Zéland, Dánia, Spanyolország és Németország – összehasonlítva azokat az elhangzás napjának átlaghőmérsékletével.

A hő kognitív képességekre gyakorolt ​​hatásának megértése kiemelt fontosságúvá válik az éghajlat felmelegedésével

– mondta Risto Conte Keivabu, a tanulmány társszerzője, aki a németországi Max Planck Demográfiai Kutatóintézetben foglalkozik a klímaváltozással.

Mint kiderült, a 27 Celsius-foknál melegebb napokon a politikusok annyival egyszerűbb nyelvezetet használtak, mintha fél hónapnyi oktatás kimaradt volna az életükből. A tanulmány megállapítása szerint az 57 év felettiek látványosan érzékenyebbek a hőre: a 21–24 Celsius-fokos hőmérséklet már mérhető hatással van a beszédükre.