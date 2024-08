Idősgondozó robotokat fejlesztenek magyar kutatók

A várható élettartam megnövekedése és az egészségügyi szolgáltatások fejlődése erős nyomás alá helyezi az idősotthonok működtetőit. A következő évtizedben jelentős hiány alakulhat ki a szakképzett humán erőforrásban és romolhat az ellátás minősége az egész fejlett világban. Az ember-robot együttműködés azonban jó válasz lehet a népesség növekedésével párhuzamosan elöregedő társadalom kihívásaira – olvasható az ELTE közleményében.

Idősgondozó robotokat fejlesztenek magyar és norvég kutatók, Fotó (illusztráció): Getty Images

Nagy, de fontos feladatra vállalkoztak

A tájékoztató szerint a nemzetközi együttműködés tagjai a PPM Robotics AS (Norvégia), a DLM Solutions Kft. (Magyarország), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyarország) és a Nord University (Norvégia).

A szakemberek – ötvözve IT és robotikai tudásukat a legújabb idősgondozási és ember-robot kommunikációs kutatási eredményekkel – arra vállalkoznak, hogy kifejlesztenek egy rendszert szociális és együttműködési képességgel ellátott, a lakókra fókuszáló, kiszolgáló robotokkal és az ápolók munkáját elősegítő, mesterséges intelligenciával támogatott munkafolyamat-szervezési megoldással. A projekt keretében tehát a konzorcium kifejleszt egy kedvező költségű mobil robotflotta megoldást, amely szociális és kiszolgáló funkciókat képes ellátni idősotthonokban.

Norvégiában tesztelik majd

Mint írták, a robotok egyedi multimodális kommunikációja lehetővé teszi, hogy az idős lakók számára is könnyen érthetőek legyenek anélkül, hogy jelenlétük zavaróvá válna, továbbá elősegíti a robotok elfogadását a lakók és a személyzet számára is. A robot a viselkedésével igazodik az adott helyzetekhez és a lakók kognitív képességeihez. A közlemény szerint a projekt egyik kihívása, hogy a megoldás a csökkent kommunikációs és kognitív képességekkel rendelkező lakókat is képes legyen támogatni, kiszolgálni.

A prototípus tesztelését a norvég piacon végzik, ahol körülbelül ezer idősotthonban, otthononként öt robot telepítésével a 2030-ra várt kiszolgálószemélyzeti igény 10-20 százaléka kiváltható lenne.