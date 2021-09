Ez derült ki a koronavírus eredetéről

Egy francia és laoszi tudóscsoport a minap közölte, hogy a Laosz északi részén lévő mészkőbarlangokban élő denevérékben megtalálták a világjárványt okozó SARS CoV-2 "legközelebbi ismert ősét". Kínai kutatók pedig legújabb, nagyszabású - de még szakértői jóváhagyásra váró - tanulmányuk alapján úgy vélik, hogy az új koronavírus eredetét nem Kínában, sokkal inkább a szomszédos országokban kell keresni. "A SARS-CoV és a SARS CoV-2 vírus ősei az Indokínai-félszigeten keringhetnek vagy még délebbre" - közölték.

Még sok a kérdés az új típusú koronavírus eredetével kapcsolatban.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A tudomány képviselői egyelőre a denevéreket tartják a SARS-Cov-2 elsődleges forrásának, bár az állatról emberre való átterjedés körülményei még nem ismertek. Korábbi kínai tanulmányok azt feltételezték, hogy a SARS-CoV-2 olyan denevér-koronavírusokhoz hasonlít a leginkább, amelyek Kanton tartományban a leggyakoribbak.

h i r d e t é s

13 ezer denevért vizsgáltak meg

A fertőzöttek száma mindenképpen növekedni fog, az oltás viszont segít abban, hogy kevesebben kerüljenek kórházba és lélegeztetőgépre, illetve kevesebben haljanak bele a koronavírus okozta megbetegedés következményeibe - emelte ki Rusvai Miklós virológus.

A pekingi Patogénbiológiai Intézet kutatói munkájuk során 142 denevér-koronavírust azonosítottak, ám azok közül egyik sincs kapcsolatban a COVID-19 kórokozójával, a SARS CoV-2 vírussal. Valamennyi felfedezett kórokozó a 2003-as SARS (súlyos akut respiratorikus szindróma) -járványért felelős koronavírussal áll rokonságban. A kutatók 2020 januárja, vagyis az új koronavírus-járvány kitörése óta több mint 4700 denevért gyűjtöttek be és vizsgáltak szerte az országból. 2016 óta pedig már összesen 56 denevér faj több mint 13 ezer egyedét gyűjtötték be és vizsgálták meg a koronavírusok eredetét kutatva. A szakemberek megvizsgáltak továbbá olyan 102 denevérmintát is, amelyeket a járvány kiindulópontjának tartott vuhani Huanan piacon gyűjtöttek be.

Legújabb vizsgálataik alapján a tudósok azt feltételezik, hogy a SARS-CoV-2 vírushoz legközelebbi vírusok "igen ritkák" a denevérekben Kínában. "Ez az első olyan új minta, amelyet a pandémia kezdete óta kínai tudósok jól ismert csoportjától láttam a SARS-szal kapcsolatos koronavírusokról Kínában" - mondta Peter Daszak járványökológus, aki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínában járt kutatócsoportjának tagja volt. A csoport a járvány eredetét kutatta.

Az új típusú koronavírus mellett idén ősszel az influenza is erőteljesen terjedhet, ez pedig a várandós nőkre és magzatukra is fokozott veszélyt jelent. Éppen ezért egy hazai szakember azt tanácsolja a kismamáknak, hogy mindkét vírus ellen adassák be maguknak a védőoltást.