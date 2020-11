A balkezesek ebben igazán különlegesek

A világot már a kőkorszak óta a jobbkezesek uralják - minderre pedig úgy jöttek rá a kutatók, hogy lemérték őskori csontvázak karcsontjait, és összevetették az eszközök kopásmintáival. Szintén kutatások alapján tudhatjuk azt is, hogy a nyugati országokban a népességnek mindössze 10 százaléka balkezes. Vannak azonban úgynevezett vegyes kezűek, akik feladatoktól függően részesítik előnyben jobb vagy bal kezüket. Az amidextrous emberek pedig, akik mindkét kezüket egyforma ügyességgel használják kifejezetten ritkák. A WebMD gyűjtésére támaszkodva most összeszedtük azokat az érdekességeket, amelyeket eddig a kutatók kiderítettek a balkezesekről.

Genetikai gyökerei vannak

A tudósok már régóta tudják, részben a gének befolyásolják azt, hogy melyik kezünket használjuk. De csak tavaly azonosították a DNS azon részét, amely mindezért felelős. Brit kutatók ráadásul 9 ezer ember agyi vizsgálatainak eredménye alapján azt is bizonyították, hogy a balkezesek esetében az agy nyelvet feldolgozó jobb és bal oldalai részei hatékonyabban működnek együtt. Azt viszont, hogy ettől a balkezesek jobban beszélnek-e, még vizsgálni kell.

Már az anyaméhben látszik

Híres balkezes emberek

Az elmúlt időszak majd összes amerikai elnöke balkezes volt: Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton és Barack Obama. A celebritások közül pedig olyan emberek szerepelnek a balkezesek listáján, mint Oprah Winfrey, Bill Gates, Tom Cruise, Paul McCartney, Károly herceg és a fia, Vilmos. A híres balkezes magyarok listája is igazán figyelemreméltó, a teljesség igénye nélkül szerepel rajta Petőfi Sándor, Puskás Ferenc, Papp László, Bródy János és Zacher Gábor is.

A magzatok 9-10 hetes korukban kezdik mozgatni a karjaikat és már a második trimeszter korai időszakában jól látható, hogy melyik hüvelykujjukat szopják előszeretettel. Tehát valószínűleg a kézhasználat már jóval a születésünk előtt eldől. Ennek ellenére a legtöbb fejlesztési szakértő szerint a szülők a gyermek 2-3 éves koráig nem tudják megállapítani, melyik a domináns keze. Ennek oka főleg abban rejlik, hogy sok kisgyerek váltogatja a kezét a különböző feladatok során.

"Vegyes" domináns kezek

Tanulmányok azt mutatják, a nem jobbkezes tanulók sokkal nagyobb eséllyel küzdenek nehézségekkel az iskolában, és ADHD-tüneteik (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) is lehetnek. Ez különösen igaz azokra, akik vegyes kezűek vagy kétkezesek (ambidextrous). Egy kutatás kimutatta, hogy azoknál a gyermekeknél, akik oda-vissza váltanak a kezeik között, körülbelül kétszer nagyobb eséllyel diagnosztizálnak diszlexiát. A kutatók nem tudják pontosan, miért, de úgy sejtik, hogy a bizonytalan domináns kéz nagyobb problémákat okozhat, mint az állandó balkezesség.

A gyerekek 2-3 éves korukig feladatoktól függően váltogathatják kezüket. Fotó: Getty Images

Szuper képességű balkezesek?

Az agy jobb oldala irányítja a test bal oldali izmait, és felel egyben a zenei és a térbeli képességekért is. Ezért lehet, hogy a balkezesek aránya sokszor jóval magasabb a kreatív szakmákban. Néhány kutatás szerint a balkezes gyerekek rendre magasabb pontszámot érnek el a szóbeli érvelésnél, és a tehetséggondozó programokba is nagyobb arányban kerülnek be. Persze olyan kutatások is vannak, amelyek ezt megcáfolják.

A kor előrehaladtával mind balkezesekké válunk?

Egy jobbkezes idősekkel folytatott igen érdekes kísérlet során a kutatók azt figyelték meg, hogy az alanyok egyre kevésbé támaszkodtak a domináns kezükre a kor előrehaladtával. Ahogy a jobb kezük lassabbá és bizonytalanabbá vált, úgy kezdték mind gyakrabban használni a bal kezüket néhány feladatra, ugyanolyan ügyesen. Ezt azonban ők nem is vették észre, továbbra is állították, a jobb kezük a domináns.

Balkezes sportsikerek

Úgy tűnik, a balkezesek képesek előnyt kovácsolni "szokatlan" kézhasználatuktól, főképp olyan sportokban, mint a vívás vagy az ökölvívás, ahol meglepetést okozhatnak az ellenfeleknek, akik többnyire jobbkezesekhez vannak szokva. Gondoljunk csak a háromszoros olimpiai bajnok öklözőnkre, Papp Lászlóra, aki szintén a balkezesek táborát erősítette, sorra verve jobbkezes ellenfeleit.

Agyi rendellenességek

Megalapozott összefüggés van a balkezesség és a mentális állapotok, például a skizofrénia között, ami a többi között hallucinációkat és gondolkodási zavarokat okozhat. Egy nemrégiben az Egyesült Királyságban végzett nagy tanulmány szoros kapcsolatot tárt fel az agy kézhasználatban érintett régiói és annak valószínűsége között, hogy milyen eséllyel alakul ki valakinél hangulatingadozás, nyugtalanság vagy neurotikusság, a szorongó személyiségtípusoknál pedig akár mentális zavar.

Emberek és majmok

Nem mi vagyunk az egyetlenek, akiknél valamely kéz dominanciája megfigyelhető. Kutatók vadon élő csimpánzok megfigyelésekor rájöttek, azok kétszer olyan gyakran részesítik előnyben a bal kezüket, amikor termeszeket gyűjtenek. Ez nagyrészt a fogságban nevelkedett csimpánzoknál is igazolódott. Ám, amikor diótörésre került a sor, ott az eredmények eltérőek voltak. E feladat ugyanis puszta erőt igényel, nem pedig finom motorikus képességet, ezért a vadon élő csimpánzok sokkal gyakrabban használták a jobb kezüket.

Kényszerített jobbkezesség

A balkezesekkel szembeni negatív elfogultság végigkíséri az emberiség történelmét. A középkorban például azt hitték, az ördög balkezes. Japánban, Kínában és más ázsiai országokban a balkezesek aránya sokkal kisebb, mint nyugaton. Az 1900-as évek elején tanárok és orvosok úgy vélték, hogy a balkezesek hajlamosabbak mentális zavarokra, és szorgalmazták a diákokat, hogy váltsanak kezet.

Balkezes eszközök

Aki balkezesként próbált már jobbkezeseknek tervezett ollóval vágni, az tudja, korántsem egyszerű ez a feladat. Szerencsére azonban mind több olyan terméket dobnak piacra, amely kimondottan a balkezeseknek készült, például a penge jobb oldalán élesített késeket, vagy olyan mérőpoharakat, melyek feliratai akkor kerülnek velünk szembe, ha bal kézzel fogjuk azokat.