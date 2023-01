A szélsőségessé váló időjárás ellen szivacsvárosok épülhetnek

Az elmúlt hetekben gyakran kerültek be a híradásokba az Egyesült Államokat sújtó időjárási szélsőségek. Szilveszter éjjel például hatalmas mennyiségű eső zúdult San Franciscóra. Egyetlen éjszaka leforgása alatt több csapadék hullott a városra, mint amennyi egész decemberben szokott – számol be róla a Világgazdaság.

Történt mindez egy olyan időszakban, amikor Kalifornia állam az elmúlt évszázadok legnagyobb aszályának kellős közepén van. Becslések szerint az újévi vihar több milliárd liternyi vizet zúdított Kaliforniára, és ennek döntő részét a nagy szárazság ellenére sem sikerül felfogni későbbi felhasználásra. Vannak azonban olyan városok, amik az adódó lehetőséget jobban kihasználják.

Óriási károkat okoznak a visszatérő özönvízszerű esőzések. Fotó: Getty Images

Ahol már megtalálták a megoldást

Koppenhágában az egyik nagy városi parkban víztározókat alakítanak ki az ilyen helyzetekre. Ezek olyan területek, amelyeket a lakosság is használhat, amikor nem esik az eső. Az így felfogott extra vízmennyiséget egy újonnan megépített csatorna a város tavaiba vezeti majd. Több utcában is árterületként funkcionáló kerteket ültetnek, amelyek segítenek a vizet felszívni, ezáltal a csatornákat tehermentesíteni. Egyes városrészekben ezek a süllyesztett kertek az esővíz tárolására is szolgálnak.

Rotterdamban egy süllyesztett kosárlabdapálya áll rendelkezésre, ami csaknem 1,9 millió liter víz tárolására képes. Bangkokban pedig a közelmúltban egy olyan park épült, amelyet lejtőnek terveztek, és nagy, földalatti tartályokba képes vezetni a vizet.

A zöldtetők, az esőkertek és egyéb hasonló kezdeményezések segíthetnek a víz lassításában, és elkezdhetik visszafordítani a hidrológiai körforgásban bekövetkezett kedvezőtlen változásokat is – mondja Michael Kiparsky, a Kaliforniai Berkeley Egyetem Wheeler Vízügyi Intézetének igazgatója. A megközelítést szivacsvárosmodellnek is szokták nevezni.

A hatalmas víz mindent eláraszt. Fotó: Getty Images

Idő kell a szemléletváltáshoz

Geeti Silwal, a Perkins&Will várostervezési igazgatója úgy gondolja, hogy a zöldinfrastruktúra sok új fejlesztésnél válik "alapfelszereltséggé" a jövőben. A vállalat egyik projektjének keretében egy patakot betoncsatornába ágyaztak, és a cég olyan terven dolgozik, amely visszaadja a patak természetes állapotát, nagyobb területet és több lehetőséget teremtve a víznek a talajba szivárgáshoz.

Dave Smith, a Water Innovation Services igazgatója szerint nagy kihívást jelent, hogy az új szemléletmódot általános eljárássá tegyék és a mindennapok részévé váljon.

