Az amerikai kormányzat becslései szerint a klímaváltozáshoz köthető természeti katasztrófák − például a hurrikánok, illetve áradások − nagyjából 145 milliárd dolláros kárt okoztak a tavalyi évben, és a lakosság csaknem harmadát érintették valamilyen mértékben. Az előrejelzések szerint ráadásul az időjárás csak még szélsőségesebbé válik majd a következő években, ami világszerte súlyosan érinti majd az emberiséget. Kevesebb szó esik a klímaváltozás mentális egészségre gyakorolt hatásairól, holott ennek szintén komoly veszélyei lehetnek − írja a Psychology Today.

Több az öngyilkosság és az erőszakos bűncselekmény

A statisztikákból kimutatható, hogy az emberi tevékenység hatására bekövetkező klímaváltozás hozzájárul a mentális egészség romlásához. Hatására megnő a mentális betegség miatt kórházi kezelésre szorulók száma, de az erőszakos bűncselekmények és az öngyilkosságok száma is összefüggésbe hozható a felmelegedéssel. A szélsőséges időjárási viszonyok, illetve a bűnözés összefüggései leginkább a nagyvárosok szegénynegyedeiben élők között mutatható ki.

A klímaváltozás a gyermekek fejlődésére is hatással van. Fotó: Getty Images

Már a klímaváltozásért közvetlenül felelős légszennyezettség is súlyos hatással van a lakosság mentális egészségére. Egy 2022. februárjában publikált tanulmány szerint a légszennyező anyagoknak való hosszabb kitettség a pszichiátriai tünetek súlyosbodásával jár, illetve a gyermekeknél is növeli a mentális fejlődési rendellenességek kialakulásának esélyét.

A Journal of the American Medical Association szintén 2022-ben készített tanulmánya szerint extrém hőség idején 8 százalékkal nőtt a mentális egészségügyi panaszokkal a sürgősségi osztályokon kezelt betegek száma. Ugyanebben az időszakban a szerhasználati zavarokkal (8 százalék), szorongással (8 százalék), hangulati zavarokkal (7 százalék) és önkárosító cselekedetekkel (6 százalék) orvoshoz fordulók száma is megemelkedett.

Természetesen a mentális betegségek nem vezethetőek vissza csupán egyetlen okra, a klímaváltozás csupán egyetlen tényező, amely hatással lehet a kialakulásukra. Az egyre szélsőségesebb környezeti hatások azonban a statisztikák szerint ilyen módos is hatással lehet az emberek életére.