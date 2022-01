Új baktériumokat találtak az emberi bőrön

A bőrfertőzések típusai A bőr szervezetünk külső védelmi vonala - megakadályozza, hogy kórokozók jussanak be testünkbe a külvilágból. De mi történik, ha épp a bőrünkön alakul ki fertőzés?

Eddig ismeretlen baktérium-, vírus és gombafajokat azonosítottak kutatók az emberi bőr felszínén. Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium közleménye szerint az eredmények azért is fontosak, mivel a bőrön lévő mikrobiom megismerése hozzájárulhat számos bőrbetegség - például a sokakat érintőekcéma- kezelésének javításához is.

h i r d e t é s

A kezeken és lábakon azonosították a legtöbb vírusszekvenciát

A Nature Microbiology folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók 12 egészséges önkéntes különböző bőrfelületeiről vett 594 mintában vizsgálták a mikroorganizmusok genomját. Ezek a mikroszkopikus élőlények komoly hatással vannak a bőr egészségére, és hozzájárulhatnak bizonyos betegségek kialakulásához vagy a tüneteik felerősödéséhez is. Egy speciális eljárással sikerült feltérképezni a bőrön lévő életformák teljes állományát. A kutatást vezető Sara Kashaf és kollégái vírusszekvenciák ezreit fedezték fel, a legtöbbet a kezek és a lábak bőrfelszínén. Amúgy is ezeken a helyeken a legváltozatosabb a mikrobiom összetétele, hiszen a kezünk és a lábunk is számos dologgal érintkezik a környezetünkben.

A legtöbb vírusszekvenciát a kezek és lábak bőrfelületén azonosították. Fotó: Getty Images

A tanulmány résztvevői elsősorban Észak-Amerikából származtak, de a tanulmány szerzői a jövőben a kutatást más populációkból származó minták felhasználásával bővítenék ki. A kutatás azonban már így is 26 százalékkal bővítette az ismert bőrbaktériumok katalógusát. Összesen 174 eddig ismeretlen baktériumfajt, négy új eukariótát és 20 új nagyméretű bakteriofágot (baktériumokat fertőzni képes vírust) azonosítottak a szakemberek.