A növényi olajokat évezredek óta használják a bőr ápolására, megszépítésére: az ókori görögök és rómaiak olívaolajjal kenték bőrüket, hogy az puha és egészséges maradjon; Indiában a neemolajat mindent gyógyító csodaszernek tartják a mai napig; az arab világ asszonyai pedig az argánolajnak tulajdonítják a bőrük egészségét és szépségét.

Ezek az olajok azért olyan jótékony hatásúak, mert rengeteg esszenciális, az egészséghez elengedhetetlen olajsavat tartalmaznak, emellett E-vitaminban, fenolokban, karotinokban gazdagok. Az olajokat használhatjuk önmagukban (például masszírozáshoz vagy a bőr tisztításához), de alapolajként aromaterápiához, más anyagokkal keverve pedig bőrradírt, sőt sampont is keverhetünk belőlük.

Az argánolajos masszázs puhítja és feltölti a bőrt. Fotó: iStock

India kincse: a neemolaj

Tipp Így tároljuk az olajokat!



Az olajokat érdemes sötét színű üvegben, hűvös helyen tárolni, hogy ne romoljanak meg, állaguk ne változzon.

A neemolajat az örökzöld, indiai szubkontinensen honos neemfa terméséből nyerik. A barna színű, keserű, erős szagú olajat főzéshez nem használják, viszont évszázadok óta készítenek belőle kozmetikumokat. Az ajurvédikus gyógyászat egyik "alapköve", a leírások szerint ugyanis a bőrbetegségektől a reumáig mindenre lehet használni; baktérium- és gombaölő, fertőtlenítő, valamint rovarriasztó hatásai is ismertek. A bőrápolásban elsősorban hidratálóként alkalmazzák: segít megnyugtatni és selymessé tenni a száraz, kirepedezett vagy sérült bőrt.

Fejbőrápoló pakolás (irritált, korpás fejbőrre)

Keverjünk össze egy teáskanál neemolajat két evőkanál langyos avokádóolajjal. Ezt a keveréket alaposan masszírozzuk be a fejbőrbe, akár a hajat is átfésülhetjük vele. Tekerjük be a fejet egy vastag törülközővel, és hagyjuk a fejbőrön az olajos pakolást egy órát. Utána alaposan mossuk meg a hajat samponnal.

Sivatagi szépség: az argánolaj

Az argánolaj a marokkói nők kedvence. Az argánfa terméséből préselik, sok helyen még mindig kézzel. Nemcsak külsőleg, szépségápoláshoz, de gasztronómiai célokra is használják. Elsősorban a bőr természetes zsírrétegének helyre- és visszaállításához, a bőrpír csökkentéséhez használják, de pozitív hatással van a finom ráncokra és az ekcémára is. Az argánolajos masszázs puhítja és feltölti a bőrt, valamint segít halványítani a hegeket, sebeket és a terhességi csíkokat is.

Argánolajos kézmasszírozó

Keverjünk össze egy evőkanál argánolajat egy evőkanál citromlével, és ezzel alaposan masszírozzuk át a kezet, a körmöt és a körömágyat. Ha erősíteni szeretnénk a körmöket, akkor naponta áztassuk be néhány percre ujjvégeinket a keverékbe.

Zsíros bőrre olajat?

Az, hogy a zsírosabb bőrre is növényi olajat használjunk, ellentmondásnak tűnhet, ám ezek az olajok segítenek helyreállítani a bőr egyensúlyát, nem tömítik el a pórusokat és nem szárítják a bőrt - azaz, nem késztetik arra a faggyúmirigyeket, hogy még több zsiradékot termeljenek, sőt, inkább ellenkezőleg: megnyugtatják és ápolják a bőrt.

Indián asszonyok titka: a jojobaolaj

A jojobaolajat - mely tulajdonképpen folyékony növényi viasz - évszázadok óta használják az amerikai indiánok bőrápolásra, sebek gyógyítására. Jelentős mennyiségű E-vitamint, krómot, cinket és rezet tartalmaz; gyulladáscsökkentő és gombaölő. Nem irritálja a bőrt, és szinte egyáltalán nem tömíti el a pórusokat, így a zsíros, aknés bőrűek is használhatják.

Jojobaolajos ajakápoló

Az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb ajakápolóhoz keverjünk össze egy teáskanál mézet és két teáskanál jojobaolajat. A keveréket tartsuk hűtőben, és éjszakára kenjük az ajkunkra - reggelre puha, bársonyos, selymes lesz a bőrünk!