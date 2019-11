A szemölcsöt ezért tilos piszkálni

A bőrt csúfító szemölcsöket vírus okozza, a leggyakrabban tenyéren és talpon, kéz- és a lábujjakon jelennek meg. Ilyen kézzel az ember nem szívesen ér másokhoz, hiszen általa afertőzésterjedhet is. A szemölcs vírusa - a herpeszével ellentétben - nem tárolódik a szervezetben, csak a hámhoz kötődik, és csak helyi tüneteket okoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha valóban sikerül tőle megszabadulni, akkor vírusmentesség alakul ki, de a vírus a környezetben mindenhol megtalálható, így - fogékonyság esetén - visszatérhet.

Ha viszont megsértik őket, könnyedén szétszóródhatnak és fertőzhetnek, bőrbe való bejutásukhoz ráadásul elegendőek mikrosérülések is. Amikor ez megtörténik, elkezdenek növekedni újabb képződmények. Kezelésüket emiatt sem szabad halogatni. Másrészt azért sem, mert aszemölcsfertőző, így a hanyagság miatt mások is szembesülhetnek a bőrproblémával. A bőrkinövések eltüntetésével házilag is lehet próbálkozni, erre különböző ecsetelők adnak lehetőséget. Ha a vény nélkül kapható készítmények nem válnak be, mindenképp orvoshoz kell fordulni.

A szemölcsök leggyakrabban a tenyéren és talpon jelennek meg. Fotó: iStock

A bőrgyógyászok már erősebb, csak receptre kiválható szereket is fölírhatnak, de az eltávolítást a rendelőben maguk is elvégezhetik. Ennek is többféle módszere van, orvosfüggő, hogy ki melyiket alkalmazza: vannak, akik lézerrel égetik ki a kis kitüremkedéseket, de olyanok is, akik folyékony nitrogénnel fagyasztják le a szemölcsöket. Valamennyi módszer hatásos lehet, bár száz százalékos garanciát egyik sem jelent. Ennek oka, hogy ha egy icipici vírus is a bőrben marad, a szemölcs kiújulhat, vagy éppen az eredeti szemölcs környékén újra megjelenhet. Ehhez persze több hónap kell, mivel a fejlődő szemölcs hosszú ideig észrevétlen marad.

Nem szabad kapargatni

A főképp arcon lévő, apró futószemölcsöket ugyanaz a vírus okozza, mint amelyik a tenyéren és a talpon lévő karfiolszerű képleteket. Ilyenkor a vírus közeli kontaktussal terjed. A kicsi futószemölcsök ártalmatlanok, ám ha kapargatják őket, a bőrt nagyobb területen is elcsúfíthatják. Az apró pöttyöket felületes égetéssel egy másodperc alatt el lehet tüntetni, a hámot ért sérülés pedig heg nélkül gyógyul. A futószemölcsök esetében az ecsetélés nem annyira célravezető, mivel csípi a bőrt és begyullasztja a képleteket. Másrészt arcom, főleg a szem környékén nem nagyon lehet alkalmazni az alapvetően maró hatású készítményeket.

