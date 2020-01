"Kihullanak a fogak a hideg víztől"

Nem lehet elég alaposan körbejárni a témát: afogápolásaz egyik legfontosabb napi rituálénk. Mivel a fogápolási trendek, eljárások és eszközök gyorsan fejlődnek, ma már senki számára nem elérhetetlen a tökéletesen ápolt és tiszta fogsor. Van azonban néhány szabály, amelyet érdemes betartani. Fogorvosokat kérdeztünk a kerülendő és követendő példákról, a tévhitekről és félreértésekről.

1. tévhit: "Jó erősen kell sikálni a fogakat, és akkor szép fehérek lesznek!"

A fog tisztasága és színe nem a mosás erejétől függ, sőt! Fogorvos-dentálhigiénikus szakemberek hangsúlyozzák: az erőteljes mozdulatokkal akár kárt is okozhatunk. "A fogazatot úgy kell elképzelni, mint egy bonyolult formájú tárgyat. Nem az a lényeg, hogy minél erősebben dörzsöljük a kiemelkedő részeket, mert akkor a hézagok és a nehezen elérhető fogfelszínek lepedékesek maradnak. A lényeg a megfelelő technikán és az odafigyelésen van" - magyarázza dr. Szádeczky Anikó fogorvos, fogszakorvos. Többféle helyes tisztítási technika létezik, dr. Szádeczky a pici, körkörös mozgatást ajánlja. Amit mindenképpen érdemes elkerülni: hogy fogmosás során a hézagokba nyomkodjuk a lepedéket.

"Ha valaki rossz technikával - például vízszintesen sikálva -, nem megfelelő eszközökkel, hosszú ideig mos fogat, éppen ellenkező hatást érhet el: kárt tehet a fogazatában. A helytelen mozdulatok évek alatt fognyaki kopáshoz, ínysérüléshez vagy akár íny-visszahúzódáshoz is vezethetnek" - hívja fel a figyelmet a hatékony és alapos fogmosás fontosságára Takács László fogorvos, fogszakorvos. A napi két fogmosás a legújabb ajánlás - régebben úgy tartották, hogy minden főétkezés után érdemes eltávolítani az ételmaradékot és a lepedéket -, és ez elegendő is lehet, ha hatékonyan és gondosan végezzük. Különösen, hogy a legújabb generációs fogkrémek és szájvizek már akár 12 órán át tartó védelmet is biztosíthatnak.

Egy fogmosás az ajánlások szerint átlagosan 2-3 percig tartson, attól függően, hogy kinek milyen a fogazata és milyen fogkefét használ. Ez az idő viszont kevés például a fogágybetegségben szenvedőknek. "Náluk akár tíz perc is lehet a tisztítás optimális ideje. De ha valaki fogselymet vagy fogköztisztító kefét is használ - és ez lenne a normális napi rutin -, akkor sem elég a 2-3 perc" - hívja fel a figyelmet a lehetséges eltérésekre dr. Szádeczky Anikó.

2. tévhit: "Ha sok édességet eszel, elromlanak a fogaid."

Ki ne emlékezne erre a riasztó mondatra gyerekkorából? Az állítás részben igaz, de a szakemberek hangsúlyozzák: alapvetően nem az édességfogyasztás okozza a fogromlást. "Négy tényező játszik szerepet a fogszuvasodás kialakulásában: az öröklődés, a táplálkozás, a tisztítási rutin és a használt eszköz" - ismerteti dr. Szádeczky. Mint mondja, a táplálkozásban természetesen az édességfogyasztás is benne van, de a fogak állapotának romlását elsősorban az okozza, hogy sokan nem szoktak nassolás után fogat mosni. Ha odafigyelünk rá, hogy szánkban és fogazatunkon ne maradjon hosszabb ideig cukros bevonat, és alapvetően egészséges, jól tisztítható fogaink vannak, akkor a mérsékelt édességfogyasztás nem fog különösebb problémát okozni.

Más viszont a helyzet egy szuvas fogazat esetében, ahol az üregek belsejében és a hézagokban könnyen megül a cukor és a lepedék, illetve nehézkesebb a tisztítása, így az édességmajszolás meggyorsíthatja az állapotromlást. Éppen ezért módjával érdemes nassolni, és ami különösen fontos: gyerekeknél ügyeljünk a rendszeres fogmosásra, mert ők hajlamosak egész nap falatozni.

Megfelelően használva az elektromos fogkefe hatékonyabb lehet a hagyományos fogkeféknél

3. tévhit: "Ha vérzik az ínyed, hagyd abba a fogmosást, és kerüld az érzékeny területeket!"

A lehető legrosszabb, amit fogainkkal tehetünk, ha a vérzéstől való félelem, a kellemetlenség miatt elmismásoljuk az alapos fogmosást. Ez ugyanis komoly problémák - például ínysorvadás - kialakulásához vezethet. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a vérzés okát, és ha sebes az ínyünk, érdemes óvatosan bánni a fogkefével. "Ez egy ördögi kör:, a gyulladást pedig leggyakrabban lepedék okozza. Ami akkor rakódik le, ha nincsenek alaposan megtisztítva a fogak" - mondja dr. Takács László.