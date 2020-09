Szuper ételek a máj tisztításához

A máj az egyik legfontosabb szervünk, mely számos fontos élettani folyamatban szerepet játszik, és nagy mértékben felelős a méreganyagok eltávolításáért. Amennyiben nem működik megfelelően, az fokozhatja az elhízás, a kardiovaszkuláris panaszok, a krónikus fáradtság, a fejfájás, az emésztési panaszok, az allergia és egyéb betegségek kialakulásának esélyét.

Májtisztításhoz a grapefruitlé is tökéletes

Következzen néhány olyan élelmiszer, melyek rendszeres fogyasztásával, erősíthetjük azt, emelletttalálható vegyületek, például az allicin, illetve a vitaminok és ásványi anyagok segítenek aktiválni a májban található enzimeket, gyorsítják a méregtelenítési folyamatokat, és megvédik a májat a károsodástól is. A máj működésének hatékonyságát lassítja, ha túlságosan sok koleszterin, illetve triglicerid halmozódik fel benne - a fokhagyma ezek ellen is hatékonyan küzd. Együnk naponta 2-3 gerezd nyers fokhagymát, és minél több ételünkbe is főzzük bele!nemcsak magas C-vitamin tartalmának köszönhetően játszik fontos szerepet az egészségünk megőrzésében, de olyan antioxidánsokat is tartalmaz, melyek hatékonyan méregtelenítik a májunkat, illetve megkötik a betegségeket okozó és öregedést felgyorsító szabadgyököket. A naringenin nevezetű flavonoid pedig a zsírok lebontásában segíthet. Egy pohár grapefruitlé, vagy egy egész gyümölcs elfogyasztása naponta már jelentősen javíthatja a májunk állapotát.rendszeres fogyasztása (naponta legalább 2-3 csészével) nemcsak méregteleníti a szervezetet, de jótékonyan hat az anyagcserére, és csökkenti a szervezet zsírraktárjait is. A zöld teában található vegyületek megakadályozzák, hogy a zsírok felhalmozódjanak a májban, emellett erőteljes védő hatása is van bizonyos méreganyagokkal, például az alkohollal szemben.Aznemcsak nagy mennyiségben tartalmaz egészséges zsiradékokat, melyek hatékonyan csökkentik a "rossz" koleszterin szintjét, és növelik a "jó" koleszterinét (melyet a májunk is könnyebben dolgoz fel), de egy olyan vegyületet,a glutathiont is tartalmazza, mely szükséges ahhoz, hogy a máj megfelelően működjön. Hetente 1-2 avokádó elfogyasztásával már nagyon sokat tehetünk azért, hogy a májunk egészségét helyreállítsuk.Aza legegészségesebb gyümölcsök között tartják számon, ez a hírneve többek között annak köszönhető, hogy nagy mennyiségben tartalmaz egy pektin nevezetű rostot, mely segít eltávolítani a méreganyagokat a szervezetünkből (nem mellesleg az emésztésünket is rendben tartja), a koleszterin csökkentésében is szerepet játszik. Napi egy alma elegendő a máj munkájának támogatásához. Az almaléből sajnos hiányoznak a fontos rostok, ezért ezzel nem tudjuk az egész gyümölcsöt helyettesíteni.