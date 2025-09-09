Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Így készítsd fel immunrendszered az influenzaszezonra – 7 természetes módszer

Az influenzaszezon közeledtével különösen fontos, hogy tudatos lépésekkel támogassuk immunrendszerünk védelmét.

Közeleg az influenzaszezon. Bár az oltás az egyik leghatékonyabb eszköz a vírus ellen, a természetes módszerek, például a helyes táplálkozás, a megfelelő alvás, a stresszkezelés, a rendszeres testmozgás vagy az elegendő hidratálás hatékonyan erősíthetik szervezetünket a kórokozók ellen.

Természetes immunerősítők

Minden évben, ősztől tavaszig találkozunk az influenzavírus által okozott, a légutak megbetegedésével járó járványokkal. Galériánkra kattintva mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy téged ne taglózzanak le az őszi vírusok.

Sütőtökök között válogat egy fiatal nő a piacon.
Fiatal lány kikukucskál egy tetőablakon.&nbsp;
Az erdőben fotózgat egy idősebb nő.&nbsp;
Férfi sétál az erdőben.&nbsp;
Nő gyömbért aprít a vágódeszkán.&nbsp;
7 fotó






