Rozmaringlevél-kivonat

A rozmaringban található értékes összetevőknek nagyon erős antibakteriális illetve antioxidáns hatása van, és a szervezet saját antioxidánsainak termelődését is serkenti.

Kurkuma

Segít legyőzni a fertőzéseket, gyulladásgátló hatású és támogatja az emésztést is - évezredek óta használják a keleti orvoslásban olyan egészségügyi problémák ellen, mint az arthritisz, a májgondok, emésztési gondok, cukorbetegség és rákos megbetegedések. Segít csökkenteni a vércukorszintet, jót tesz a szívnek és egyensúlyba hozza a koleszterinszintet is.

Gyömbérkivonat

Nagyon jó fertőzések ellen, gyulladáscsökkentő hatású és segít csillapítani az émelygést és a hányingert is - megfázás, köhögés ellen is kiváló. Az antioxidánstartalma is magas.

A kurkuma rendszeres fogyasztása is segíti a prosztata működését

Szent bazsalikom/tulsi

Tele van értékes antioxidánsokkal, melyek segítenek lassítani a sejtek öregedési folyamatát, és megelőzni a rákos betegségek kialakulását. Emellett vércukorszint-csökkentőként is beválhat. Kemoterápia esetén is érdemes fogyasztani, mert segít a rákos sejtek pusztításában.

Zöld tea kivonat

A teában sok a katekin nevű polifenol, ami lassítja a sejtek pusztulását, és segít csökkenteni az oxidatív stressz káros hatásait. A rákos megbetegedések kialakulásának megelőzésében is segít, ráadásul még a hasi elhízás ellen is hatékony a fogyasztása.

A prosztata leggyakoribb betegségei A férfiak húgy-ivarrendszeri problémái között vezető helyet foglalnak el a prosztata (dülmirigy) betegségei. A leggyakrabban előforduló betegségek: prosztatagyulladás, a prosztata jóindulatú megnagyobbodása és a rák.

Oregano-kivonat

Az oregánóban szintén nagyon sok antioxidáns található, és kutatások szerint mérgezően hat a tumoros sejtekre. Sok benne a quercetin nevű flavonoid, ami gyulladásgátló hatású.

