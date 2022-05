Az edzés utáni szaunázás hatásai

Ha korábban nem szaunáztunk, akkor eleinte csak heti egy-két alkalommal használjuk, majd fokozatosan emeljük a gyakoriságot, illetve a bent töltött idő hosszát is. Kezdetnek 10-15 percnél hosszabb időt ne legyünk bent egy huzamban, hogy ne terheljük meg túlságosan a szívünket - írja a menshealth.com. Fontos, hogy teli gyomorral soha ne menjünk szaunázni, illetve éhgyomorra sem. Emellett gyermeket tervező pároknak érdemes számba venniük, hogy egyes kutatások szerint a rendszeres szaunázás átmenetileg csökkentheti a férfiak spermiumszámát.

Az edzés utáni szaunázás segítheti a regenerációt. Fotó: Getty Images

Ami a sportolást illeti, a szauna segíthet, hogy fitneszcéljainkat hamarabb elérjük. Egy 2021-ben készült tanulmány szerint a rendszeres izzadás meghosszabbíthatja az aktívan töltött éveink számát, és segíthet abban, hogy tovább őrizzük meg izomtömegünket, de még gyulladáscsökkentő hatást is tulajdonítanak neki. Emellett erősítheti a szív- és érrendszer állóképességét, és segíthet abban, hogy csökkenjen a nyugalmi pulzusunk. Fontos tudni, hogy az izzadás a szaunában nem ugyanolyan, mintha mozgás közben izzadnánk meg, hiszen ilyenkor nem használjuk az izmainkat. A szauna és az edzés kombinálása ezzel együtt javíthatja a sportteljesítményt, és abban is segíthet, hogy sportolás után az izmaink gyorsabban regenerálódjanak.

A szaunázás bőrünknek is nagyon jót tesz, mivel segít abban, hogy az elhalt hámsejtek könnyebben leváljanak, a verejtékezés pedig javítja a bőrkeringést és serkentheti a kollagéntermelést. Ugyanakkor az érzékeny bőrűek és a rosaceával, ekcémával, pikkelysömörrel élők inkább kerüljék, mert ronthat a bőrük állapotán. A szauna sokat segíthet a stresszoldásban és a relaxálásban is. Fontos, hogy mindig pótoljuk az elvesztett folyadékot, és soha ne igyunk alkoholt szaunázás előtt vagy közben. A derékfájósoknak jó hír, hogy egy 2019-es tanulmány szerint a száraz szaunázás a derékfájást is segíthet enyhíteni.