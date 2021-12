A legjobb természetes immunerősítők

Azimmunrendszerátszövi a teljes emberi testet. Legfőbb feladata, hogy felismerje és megsemmisítse a szervezetre kártékony anyagokat (például mikroorganizmusokat és toxinokat) valamint saját, megváltozott, veszélyt jelentő sejtjeit (például a daganatsejteket). Ahhoz, hogy hatékonyan elláthassa feladatát, érdemes odafigyelni a változatos táplálkozásra, az elegendő folyadékfogyasztásra, sokat mozogni a friss levegőn, rendszeresen biztosítani a szükséges minőségi alvásidőt, megtanulni a hatékony stresszkezelést, valamint gondoskodni a megfelelő mennyiségű és minőségű vitaminpótlásról.

A hűvösebb időszakban jobban kell támogatni az immunrendszerünket. Fotó: Getty Images

D3-vitamin-pótlás

A szervezet védekező rendszerében nincs karmester, a túlzott mosakodás nem szerencsés, a tudatos táplálkozás pedig döntő jelentőségű. Dr. Kádár János belgyógyász-immunológus segítségével igyekeztünk jobban megérteni az ember rejtélyes immunrendszerét.

Az immunrendszer zavartalan működésének biztosításában kiemelt szerepe van a kolekalciferolnak is nevezett D3-vitaminnak, amely serkenti a természetes vírusellenes anyagok termelődését a szervezetben, valamint segíti a kalcium felszívódását, azaz hozzájárul a csontképződéshez. Míg a nyári napsütésben - az ibolyántúli sugarak segítségével - könnyen képződhet a szervezetünkben is természetes D-vitamin-utánpótlás, a hűvösebb évszakokban ez már problémát jelenthet. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a napfény hatására termelődő D-vitamin mennyisége korral erőteljesen csökkenni kezd, így akár a nyári hónapokban is kialakulhat hiányállapot.

D-vitamint bizonyos élelmiszerekkel is bevihetünk a szervezetünkben. Kisebb mennyiségben megtalálható például a zsírosabb halakban, halmájban, tojássárgájában, tejtermékekben és margarinokban is. Azonban, ha szeretnénk megelőzni a hiányállapottal járó tüneteket, javasolt - legalább a késő őszi és kora tavaszi időszak között - célzottan pótolni, különböző vitaminkészítmények formájában. Azonban tartsuk mindig szem előtt az adagolási útmutatót, bizonytalanság esetén pedig kérjünk ki orvosunk vagy gyógyszerészünk véleményét.

D-vitamin-hiány tünetei

A D-vitamin-hiányt nem mindig egyszerű felismerni. Utalhatnak rá gyakori megbetegedések, lelassult anyagcsere, fáradékonyság vagy akár depresszió is. Mivel a szükségesnél alacsonyabb D3-vitamin-bevitel kedvezőtlen hatással van a kalcium-anyagcsere folyamatára, gyakoriak lehetnek a csonttörések, izom-, ízületi-, csontfájdalmak és izomgörcsök. Gyanú esetén érdemes egyszerű vérvizsgálat során ellenőriztetni a szervezet D-vitamin-szintjét, hiszen hiánya hozzájárulhat bizonyosautoimmun betegségekkialakulásához is.

Bíbor kasvirág, a sokoldalú gyógynövény

Az immunrendszer működését vitaminok mellett gyógynövényekkel is kedvezően befolyásolhatjuk. Ilyen gyógynövény például az immunrendszer megerősítésére különösképpen alkalmas echinacea, azaz a bíbor kasvirág, amely gyökerét, szárát, levelét és virágzatát is felhasználják. Az Észak-Amerikában őshonos növényből készült - gyógyszernek nem minősülő - gyógyhatású készítmények hatását számos tudományos eredmény igazolta. A benne található hatóanyagok a falósejtek aktiválásával növelik a szervezet ellenálló képességét, segítik megelőzni vagy legyőzni a már kialakult bakteriális, gombás vagy vírusfertőzéseket, hámosító hatása révén pedig sebkezelésekre is alkalmazható.

Az echinacea szezonális megbetegedések esetén is komoly segítséget nyújthat: alkalmazásával lerövidíthető a gyógyulási idő, valamint csökkenthető az adott betegséggel járó tünetek súlyossága. Nemcsak nátha, köhögés, mandulagyulladás ellen vethető be, hanem jó szolgálatot tehet olyan kiújulásra hajlamos betegség során is, mint például a húgyúti fertőzések, illetve középfülgyulladás. Az echinacea tabletta, kapszula-, szirup- vagy cseppformában is elérhető önmagában, esetleg más gyógynövényekkel - például lándzsás útifűvel -, illetve vitaminokkal kombinálva.