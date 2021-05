A bergamottolaj ennyi mindenre jó

A bergamott olaja manapság egyre népszerűbb. Nem is csoda, hiszen széleskörűen felhasználható, ráadásul számtalan jótékony egészségügyi hatással bír. Mutatjuk, miért és mire érdemes alkalmazni!

A bergamott olaja hatékonyan serkenti a hajnövekedést. Ha dús hajkoronára vágyunk, vegyítsük valamilyen vivőolajjal, és masszírozzuk a keveréket a fejbőrünkbe. Ezt hetente 2-3 alkalommal érdemes megtenni.

A bergamott isteni illatát az aromaterápiában is kihasználhatjuk. Segít enyhíteni a stressz és a szorongást. Emellett - a levendulához és a citromhoz hasonlóan - igen hatékony a depresszió tüneteinek kezelésében is. Ezek az illóolajok arra serkentik az agyat, hogy fokozza a dopamin és a szerotonin hormonok termelését, amely jó hatással van a kedélyállapotra. A bergamott továbbá hangulatjavító és energizáló hatású is, illetve