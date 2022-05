Hogyan lesz idő az együttlétekre? Szexuálpszichológus válaszol

Több betegének is sóoldatot adott be koronavírus elleni védőoltást helyett az a jánoshalmi háziorvos, akit még márciusban tartóztatott le a rendőrség. Az ország több pontjáról is érkezhettek hozzá páciensek, akik oltás nélkül próbáltak védettségi igazolványhoz jutni.