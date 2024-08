Meglepő tények a női orgazmusról

Elég csak a túlfűtött hollywoodi szexjelenetekre gondolni, és máris nyilvánvalóvá válik: társadalmunk szemében a heteroszexuális együttlétek csúcsa a hüvelyi közösülés és az annak betetőzéseként jelentkező kölcsönös orgazmus. Attól azonban, hogy valami a filmvásznon jól mutat, még nem feltétlenül igaz. Egy 2018-ban publikált amerikai felmérés például arra az eredményre jutott, hogy míg a férfiak 95 százaléka rendszeresen vagy mindig eljut az orgazmusig intim együttlétek során, addig a megkérdezett több tízezer nő alig 65 százaléka adott hasonló választ. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nők kevésbé lennének képesek gyönyört átélni: korábbi kutatások szerint ugyanis legalább 92 százalékuk el tudja juttatni magát a csúcsra maszturbáció közben. Mindez jól tükrözi, mennyire mások lehetnek a nők igényei az ágyban, mint azt a közkeletű elképzelések sugallják.

A nők orgazmusa nagyban eltérhet attól a képtől, amely a köztudatban él róla. Fotó: Getty Images

Nem minden a behatolás

Ha a biológia oldaláról közelítjük meg az orgazmust, nem találunk nagy különbséget a nemek között – olvasható a Columbia Egyetem orvosi kara kérdezz-felelek oldalán. A medencefenék izmai gyors összehúzódásait endorfinok és egyéb hormonok rapid felszabadulása kíséri, ami közben kellemes érzet önti el a testet. A csúcsra érve egyfajta melegség és vibrálás árad szét a szervezetben, megváltozik a légzésünk, de még a tudatállapotunk is. Ugyanez játszódik le mind azoknál, akik férfinek születtek, mind azoknál, akik nőnek. Az orgazmusig vezető út viszont már egészen más kérdés.

Beszédes adat, hogy egy, a Journal of Sex & Marital Therapy című folyóiratban 2017-ben közölt vizsgálat tanúsága szerint mindössze a nők 18 százaléka tud orgazmust átélni kizárólag hüvelyi közösülés nyomán. Sőt, mint azt Laurie Mintz, a Floridai Egyetem nyugalmazott pszichológus professzora írja a The Conversation oldalán, saját felmérései alapján, ha az a kérdés, hogy mit tartanak a kielégüléshez vezető legbiztosabb útnak, a nők 4 százaléka voksol csak a behatolásra – szemben a fennmaradó 96 százalékkal, akik részben vagy teljesen a csikló izgatására alapozva próbálkoznának.

„A nemek közötti szakadék legfőbb oka, hogy a nők nem kapják meg a csiklóstimulációt, amelyre szükségük lenne. Kultúránk üzenetei a közösülés felsőbbrendűségéről pedig csak elmélyítik a problémát. Valójában számtalan film, showműsor, könyv és színdarab ábrázol kizárólag közösülés útján orgazmust átélő nőket. A népszerű férfimagazinok is megannyi tanácsot adnak különböző pozíciókhoz, amelyekkel el lehet juttatni közösülés során a nőket a csúcsra. És bár egyes pózok magukban foglalják a csikló izgatását is, az üzenet azért továbbra is csak az, hogy a szexuális együttlétek középpontja és legfontosabb része a hüvelyi közösülés” – hangsúlyozza Mintz.

Hasonló álláspontot fogalmaz meg az Amerikai Pszichológiai Társaság is. A legújabb kutatási eredményekre hivatkozva azt írják: voltaképpen a nők orgazmusának alfája és omegája a csikló. Olyannyira, hogy a hüvelyi orgazmusok is zömében a csikló és a szeméremajkak közvetett stimulációjával függnek össze. Rosara Torrisi New York-i szexterapeuta a Cosmopolitannek nyilatkozva szintén arra világított rá: közösülés során nem is feltétlenül lehet megkülönböztetni egymástól a csikló- és a hüvelyi stimulációt. Ennek oka, hogy a csikló nem csupán egy apró pont a vulván, hanem egy nagyobb struktúra, amely mélyebben benyúlik a testbe. Egyszersmind ez a kiterjedt elhelyezkedés lehet a magyarázat arra a nehezen megfogható jelenségre is, amelyet sokan G-pontként aposztrofálnak. Nem véletlen az a megfigyelés, hogy minél nagyobb a távolság a nő csiklója és hüvelybemenete között, annál kisebb valószínűséggel él át hüvelyi orgazmust.

Tudtad? A G-pont elnevezés Ernst Gräfenberg német orvosra utal, aki az 1950-es években elsők között írt annak létezéséről.

Összességében tehát, ha a jó szexről van szó, a köztudatban élő kép kétségtelenül a férfiaknak kedvez, méghozzá a nők kárára. Aligha hangzik bárkinek is ismeretlenül a feltevés, hogy az aktusok legegyértelműbb forgatókönyve ez: előjáték, közösülés, a férfi eljut a csúcsra, vége. Ebben a rendszerben a férfi kötelessége, hogy eljuttassa a nőt az orgazmusig azáltal, hogy elég ideig kitart hozzá a merevedése. Az előjáték pedig pusztán arra szolgál, hogy a nő felkészüljön a behatolásra, azaz úgymond a szex egy alacsonyabb rendű részeként van jelen. „Nem csoda, hogy kutatások szerint a férfiak férfiasabbnak érzik magukat, amikor a partnerük orgazmust él át a közösülés során. És az sem meglepetés, hogy a nők bizony szokták tettetni az orgazmust, elsősorban közösülések közben, hogy megóvják partnerük egóját” – mutat rá Mintz, hozzátéve, hogy különféle felmérések 53 és 85 százalék közé becsülik az orgazmust időnként eljátszó nők arányát.

Az élvezethez érzelmek is kellenek

Eddig csupán az anatómiáról esett szó, pedig az összkép jóval komplexebb. Sok nő számára az érzelmek is rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogy el tudnak-e jutni a csúcsra az ágyban. Egy 2010-ben megjelent, több mint 12 ezer egyetemi hallgató bevonásával készült felmérésből például kiderült, hogy saját bevallásuk szerint a nők alig egytizede él át orgazmust egyéjszakás kalandok alkalmával, szemben az elkötelezett párkapcsolatban élők mintegy kétharmadával. Ugyancsak ismert a területen lezajlott kutatásokból, hogy a többi között az is fokozza az orgazmus valószínűségét, ha együttlét közben a párok szabadon kimutathatják, kimondhatják egymást iránt érzett szerelmüket. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a nők kizárólag stabil párkapcsolatban tudnák élvezni a szexet. A számok ugyanakkor arról árulkodnak, hogy sokuk számára ez is nélkülözhetetlen összetevő.