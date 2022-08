Hullám, vulkán és lavina – a prágai Károly Egyetem kutatói James Pfaus idegtudományi professzor vezetésével ezt a három kategóriát különítették el aszerint, hogy a kísérletükben részt vevő nők medencefenéki izmai milyen mintázatot követve feszültek meg és lazultak el orgazmus közben. Összesen 54 női önkéntes adataiból dolgozhattak, akiknek csupán annyi volt a feladatuk, hogy néhány napig teszteljenek otthonukban egy különleges vibrátort. A szexuális segédeszközben két szenzor is helyet kapott, amelyek a medencefenéki izmok összehúzódásait mérték fel azok erőssége és ritmusa alapján. Az így szerzett információkat aztán Bluetooth-kapcsolattal továbbította az eszköz – számolt be róla a Huffington Post.

Egy friss kutatás szerint a nők orgazmusa három típusba sorolható. Fotó: Getty Images

A legtöbben, az 54 alanyból 26-an hullám típusú orgazmust éltek át maszturbációjuk zenitjén, amikor is a medencefenéki izmaik szabályos hullámzásszerű mintázatban húzódtak össze és ernyedtek el. Lavina típusú orgazmusa 17 nőnek volt a vizsgált csoportban: ekkor a összehúzódások fokozatosan erősödtek fel, majd a csúcspont után hirtelen elernyedtek. Végül 11 nőnek a beszédes nevű vulkán típusú orgazmusban volt része. Orgazmusuk ebben az esetben egyfajta robbanásszerű jelleget öltött, azaz izmaik a csúcson hirtelen és nagyon erőteljesen összehúzódtak, majd ugyanolyan gyorsan el is lazultak.

Azt a kutatók is elismerik, hogy 54 fős mintájuk elég kicsinek mondható, ugyanakkor a mostani kísérletet csupán a kezdetnek tartják. „Egy hosszú távú tanulmányon dolgozunk, ahol Lionesst (a Bluetooth-kapcsolattal működő, szenzoros vibrátort – a szerk.) használó nőknél szeretnénk feltárni, hogy ezek a különböző mintázatok miként jelennek meg a szubjektíven átélt orgazmusukban, az élvezet mértékében, és hogy az azt kiváltó stimuláció pontosan honnan ered” – idézi a Prague Morning Pfaus professzort. A tanulmány The Journal of Sexual Medicine című folyóiratban jelent meg.

Az eredményeket kommentálva Stella Anna Sonnenbaum szomatikus szexológus üdvözölte, hogy a tudomány törekszik a női örömök rejtelmeinek feltárására, hiszen ez a terület hosszú ideje kevés figyelmet kap kutatói körökben. Mindazonáltal felhívta a figyelmet, hogy nem szerencsés, ha túlzottan leegyszerűsítve igyekszünk definiálni az élvezetet. „Szexoktatóként azt tanítom, hogy a szexuális izgalomba vonjuk be annyi testrészünket, amennyit csak lehet, és ne csupán a genitáliákra koncentráljunk. Túl sekélyesnek tűnik, hogy az orgazmus minőségét kizárólag a medencefenéki izmok összehúzódásai alapján határozzuk meg” – magyarázta.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!