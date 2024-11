Így lesz jó a szex sok év kihagyás után

Amikor egy párkapcsolat még friss, és a két fél valósággal megőrül egymásért, természetes, hogy a szexuális élet is nagyon aktívvá, pezsgővé válik. Idővel azonban – a rózsaszín köd feloszlása, a megszokás és a hétköznapi nehézségek következtében – fokozatosan eltűnhet a szerelmesek mindennapjaiból az intimitás. A The Guardian által megkérdezett Peter Saddington párterapeuta szerint azonban vannak módszerek arra, hogy sok év kihagyás után ismét kielégítő legyen a nemi életünk.

Egyes tippekkel újra felfűthető a kihűlt hálószoba. Fotó: Getty Images

1. lépés: nyílt kommunikáció

A szakértő szerint a első és legfontosabb lépés, hogy a pár tagjai nyíltan beszéljenek a párkapcsolati és szexuális problémákról. A veszekedés elkerülése érdekében azonban érdemes figyelni arra, hogy ne vádaskodás formájában, hanem a saját érzéseiket kifejező üzenetekben fejezzék ki gondjaikat az érintettek.

2. lépés: az okok feltérképezése

Az őszinte beismerést követően jó folytatás, ha a pár megbeszéli, milyen volt a szexuális életük akkor, amikor még elégedettek voltak azzal. Fontos továbbá megkeresni és nevesíteni azokat a tényezőket, amelyek változást hozhattak ezen a téren.

3. lépés: nosztalgiázás és újbóli udvarlás

Az intimitás újraélesztésének nagyszerű módja az is, ha a pár tagjai felelevenítik, annak idején mi tetszett meg nekik a másikban. Miután ezt elmondták egymásnak, jó ötlet lehet egy romantikus vacsorát szervezni, és arra törekedni, hogy újra elcsábítsák, megigézzék egymást, ahogyan régen is. A bónusz, hogy ha ezzel elérik a szerelmesek, hogy újra különlegesnek és kívánatosnak érezzék magukat, az a libidójukra is pozitív hatással lesz.

4. lépés: a romantika visszacsempészése

Teljesen normális, hogy időnként nincs az embernek kedve, ideje vagy energiája a szeretkezéshez. Ettől még fontos törekedni arra, hogy minden héten legalább egy estét arra szánjanak a párok, hogy megéljenek együtt valamint különleges, romantikus élményt. Ennek persze nem kell feltétlenük a szexről szólnia – egymás megmasszírozása, egy közös fürdőzés, vagy a gyertyafény melletti összebújás és zenehallgatás is szuper intim program lehet.

5. lépés: új dolgokkal való kísérletezés

Fontos az is, hogy a férfi és a nő is mindig egyértelműen kifejezze, mire vágyik – felesleges ugyanis arra várni, hogy a másik gondolatolvasóvá váljon. A vágyakra pedig bizony jellemző az is, hogy változnak, nem szabad tehát félni az új fantáziák megvalósításától és kísérletezgetéstől.