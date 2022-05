Frigid a feleségem, mit tegyek?

A frigiditás a szexuális vágy hiányát vagy annak elvesztését jelenti. Olyan esetekben szokták ezt, illetve szakszerűbb elnevezéseit (például a csökkent szexuális vágy zavart) használni, ha a szexuális vágy csökkenése nem valamilyen egyéb probléma következménye vagy velejárója, hanem önálló zavar.

A szexuális vágy csökkenését természetesen okozhatja valamilyen krónikus betegség, neurológiai zavar, vagy például gyógyszer mellékhatása is lehet, de ezeket viszonylag könnyen ki lehet deríteni és az alapbetegség kezelésével ezek a problémák is jelentősen csökkenhetnek vagy akár teljesen el is tűnhetnek.

A férfiakat is érintheti

Segítség! "A párom nem kívánja a szexet, mit tegyek?" - kérdezte egy olvasónk, a szakértőnk pedig válaszolt.

Bár a frigiditást alapvetően női betegségnek tartják, ez a szexuális zavar a férfiakat és nőket egyaránt érintheti, kortól függetlenül, de a férfiaknál a 30-as években, míg a nőknél a 20-as éveik közepén figyelhető meg enyhébb vagy fokozottabb mértékű vágycsökkenés. Fizikailag a frigiditást, azaz a csökkent szexuális vágyat nem okozza konkrétan semmi, de a lelki tényezőknek igen nagy szerepe van a kialakulásában.

A frigiditást a stressz is okozhatja

A jelenség hátterében jellemzően hangulati zavarok, enyhe depresszió és egyéb pszichés problémák, stressz vagy lehangoltság állhatnak. Állhat a háttérben tartós párkapcsolati nehézség vagy valamilyen negatív hatású érzelem, például keserűség vagy szorongás is. Szexuális zavarokat, frigiditás okozhat a gyermekkori kapcsolatok sikertelensége is, például bántalmazás, elhanyagolás, súlyos nélkülözés vagy feldolgozhatatlan tragédiák.

Ezek a jellemző tünetek

A frigiditás tünete, hogy a szexuális aktivitás, a szexuális vágy és fantázia tartósan vagy periodikusan csökken, esetleg teljesen meg is szűnik. Ez azonban egyénfüggő, ugyanis van, akinek ez irányú vágya tényleg nagyon lecsökken, míg másoknak önmagukhoz képest észlelhető csak változás. Közös az érintettekben, hogy a zavar észrevehetően szenvedést, szorongást, párkapcsolati nehézségeket okoz. A csökkent szexuális vágy diagnózisát akkor mondhatják ki, ha az érintettnek abszolút nincs kedve a szexhez, viszont ha eljutnak az aktusig, akkor van valamennyi esély arra, hogy az mindkét fél számára örömteli lesz. Nagyon sokszor még a kezdeményezésig sem jutnak el, és azt sem tudják elfogadni, ha a másik fél kezdeményez.

A frigiditás kezelése nagyon összetett, sok terülten kell változtatni ahhoz, hogy valakinél visszatérjen a szexuális vágy. Szükség van a kommunikáció javítására, a mélyben rejtőző esetleges traumák feloldására, a depresszió és a szorongás enyhítésére, a negatív érzelmek feldolgozására. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy milyen külső körülmények változtak a párkapcsolatban (például jellegzetes oka lehet a frigiditásnak a gyermekszületés). A frigiditás kezelése egyrészt önálló pszichés munkát követel meg, de sok esetben a párterápia is jó megoldás lehet.

A csökkent szexuális vágy zavarát azzal lehet megelőzni, ha az ember minél őszintébb önmagához, partnerének pedig jelzi a problémákat. A kapcsolatunkban teremtsünk olyan légkört, amely lehetővé teszi az őszinte kommunikációt, az érzelmekről való beszélgetést, beleértbe a rossz érzelmek, a sértettség, a megsértődöttség, az uralkodás, a hétköznapiság-érzet, az unalom kommunikálását is. És ez nem csak a beszélgetésre, hanem a megélésre is érvényes! A csökkent vágy megelőzésének egyik legjobb módja ugyanis az, ha odafigyelünk arra, hogy a párkapcsolatunkban minden érzelem megélhető legyen, ne legyenek tabuk vagy elkerülni való érzelmek.