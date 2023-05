Ezért lehetsz szomorú szex után

Bár a szex után általában jobban érzi magát az ember, előfordulhat, hogy valaki (még ha közös beleegyezéssel történt is) kifejezetten lehangolt az aktus után - írja a Healthline. "A posztkoitális diszfória (PCD) alapvetően minden olyan negatív érzést jelenti, amelyekre általában nem számítunk szexuális aktus után. Ez lehet szomorúság, szorongás, vagy harag is például" - írja Dr. Gail Saltz New York-i pszichiáter.

Bárki érezhet szomorúságot szex után. Fotó: Getty Images.

A PCD tarthat csak öt percig, de akár két órán keresztül is elhúzódhat. Járhat akár sírással is, az is lehet, hogy orgazmus után történik meg. Egy 2020-as tanulmány szerint többféle, közös beleegyezéssel történt szexuális aktivitást követhet, illetve maszturbálás után is bekövetkezhet. Férfiakat és nőket egyaránt érint.

Mi lehet az oka?

"A rövid válasz az, hogy nem ismerjük a PCD pontos okait. Eddig nem történt elég kutatás a témában" - írja Daniel Sher klinikai pszichológus és online szexterapeuta. Ezért egyelőre csak lehetséges okok merültek fel a témában. Az egyik elmélet szerint a hormonokkal van összefüggésben az aktus utáni lehangoltság. "A szex során hormonális, fiziológiai és érzelmi folyamatok tetőznek. Ennek aztán hirtelen vége szakad, és a testnek vissza kell térnie az alapállapotába. Ez az esés pedig könnyen kiválthat diszfóriát" - véli dr. Sher.

Egy másik elmélet szerint az is lehetséges, hogy valaki a neveltetése miatt érez bűntudatot azért, ha megéli a szexualitását. Az is elképzelhető, hogy valaki sem fizikailag, sem érzelmileg nem áll készen a szexre. "A bűntudat vagy a magány érzése azért is lehet, mert az embernek nincs elég mély kötődése a partnerével" - írja dr. Sher. Ezzel összefüggésben egy egyéjszakás kaland után azért lehet lehangolt, érezheti magát magányosnak az ember, mert nem ismeri a partnerét.

A probléma férfiakat és nőket egyaránt érinthet. Fotó: Getty Images.

A másik véglet esetében, amikor már mély, összetett kapcsolatról van szó, szintén előfordulhat, hogy az aktus után szomorú az egyik fél. Lehet, hogy valaki haragszik vagy neheztel a partnerére, és ezek az érzések a szex után lehangoltságot, feszültséget okoznak.

A PCD-t kiválthatja az is, ha a múltban szenvedtünk el valamilyen szexuális abúzust. "Ha valakit szexuálisan bántalmaztak, a traumát újraéli a később szexuális aktusok során. Ez akkor is megtörténhet, ha közös beleegyezéssel, egy stabil kapcsolatban történik" - mondta Dr. Lea Lis southhamptoni pszichiáter.

Másik oka lehet a szomorúságnak, ha valaki nem elégedett, vagy szégyelli a testét. Amennyiben pedig más problémák kötik le a figyelmét, vagy éppen stesszes időszakban van, például a munkája miatt, akkor a szex csak átmenetileg tereli el a figyelmét.

Mit lehet ilyenkor tenni?

Először is, nem szabad rosszul éreznünk magunkat ilyen esetben. Ha úgy érezzük, beszéljünk róla a partnerünkkel, de azzal sincs gond, ha egyedül szeretnénk maradni inkább. Ha azonban rendszeresen megtapasztaljuk a szex utáni lehangoltságot, érdemes lehet elgondolkodni az okokon. Valamilyen múltbeli trauma okozza? A partnerünk tesz valamit, ami miatt rosszul érezzük magunkat?

Ha csak alkalmanként fordul elő, akkor valószínűleg nincs miért aggódnunk, azonban rendszeres esetben érdemes szakemberhez fordulni. Pszichológusok, terapeuták segíthetnek feltárni a PCD okát, illetve megfelelő kezelést is tudnak javasolni. Ha pedig a partnerünkkel történik ez, akkor érdemes teret és időt adni számára. Lehet, hogy tényleg csak egy kis egyedüllétre vágyik, ezt adjuk meg neki, de legyünk a probléma megbeszélésre is nyitottak.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!