Baj, ha pornót néz a párom?

Aki járt a nyolcvanas években bármelyik nagyobb belvárosi videotékában, jól emlékezhet a helyiség végén függönnyel elválasztott szekcióra, ahol a felnőttfilmeket rejtették el a túl fiatal, vagy szemérmes látogatók elől. Arra viszont jóval kevesebben emlékezhetnek, hogy ezeket a kazettákat bárki is a szemük láttára kölcsönözte volna ki - az érdeklődő vagy csak akkor bújt ki a függöny mögül, ha a többi ember elhagyta az üzletet, vagy a kabát ujja mögé rejtegetve, szemét lesütve sietett a tékás pultja felé, hogy a tartalmat mihamarabb a táska mélyére rejtve távozhasson. Gyermekek, tinédzserek - jó esetben - nem is ábrándozhattak arról, hogy ilyen kazettákat valaha hazavigyenek.

Azóta rengeteg dolog változott, először a kábelcsatornák kínálatának kibővülésével, majd az internet elterjedésével a pornó minden háztartásban elérhetővé vált. Főleg ez utóbbi hozott nagy változást, napjainkban a legextrémebb pornográf tartalmakhoz is ugyanolyan egyszerűen hozzáférhetünk az interneten, mint például az időjárás-előrejelzéshez, vagy a tévéműsorhoz. Ráadásul egy tizenéves is egy gombnyomásra elhitetheti a felnőtt oldalak üzemeltetőivel, hogy elmúlt 18 éves, hogy aztán szexuális tartalmak széles palettája nyíljon meg előtte. Ez pedig nagy gond, de talán még a pszichológiatudomány sincs kellően tisztában vele, hogy mekkora. A pornófüggőség ugyanis egy létező és egyre többet vizsgált jelenség, amely ugyan világszerte emberek millióinak okoz problémát, egyelőre mégsem szerepel sem a pszichiátriai, sem pedig az addiktológiai betegségek között.

Párja mellett sem tudta letenni a pornót

"Régebben több alkalommal is felkeresett egy pár, akik először azzal az indokkal jelentkeztek, hogy nagyon különbözőek a szexuális igényeik. A férfi egyre extrémebb kérésekkel fordult hozzá, ami miatt az együttlétek veszítettek a meghittségükből. Hamar kiderült, mi állhat a probléma mögött" - mesélt egy jellegzetes esetet Váradi Fanni szexuálpszichológus. A pár női tagjának feltűnt, hogy a barátja nagyon sok pornót néz, ez pedig zavarta őt. Bár beszéltek róla, annyi változás történt, hogy a férfi időnként félrevonulva hódolt tovább a szenvedélyének, sokszor akár hosszabb időre is a fürdőszobába zárkózott.

Önmagában az, ha a párkapcsolatban valamelyik - vagy akár mindkét - fél egyszer-egyszer pornográf tartalmakat néz, a szakértő szerint nem feltétlenül gond. Ha viszont már a párkapcsolat rovására megy, a legrosszabb, amit a felek tehetnek, hogy egyszerűen nem vesznek a dologról tudomást. "A legkomolyabb vitát az az eset generálta, amikor a hölgy az éjszaka közepén arra ébredt, hogy a párja mellette, az ágyban pornográf tartalmat néz a telefonján és maszturbál. Ez nagyon megviselte őt, és úgy érezte, már nem is őrá vágyik, csupán a teste kell neki a fantáziáinak kiéléséhez. Komoly bizalomvesztéssel is járt ez, hiszen megegyeztek arról, hogy hanyagolja ezeket a videókat, ő viszont már arra sem vette a fáradtságot, hogy ne előtte nézze. A terápiát megnehezítette, hogy a férfi egyáltalán nem értette, miért baj az, amit csinál, és miért fájhat ez a párjának" - emlékezett vissza a szexuálpszichológus. Szerinte ez is rámutat arra a dologra, ami nagyon megnehezíti a pornófüggőség kezelését: ez a probléma ugyanis - ellentétben például az alkohol- vagy drogaddikcióval - sokáig semmilyen közvetlen szervi károsodással, betegséggel nem jár, ezért az érintettek nem is érzik problémásnak, amit csinálnak.

Egyre több, egyre extrémebb kell

A függő személynek a pornográf tartalmak megtekintése nem pusztán élvezeti többlettöltést ad, belőle csak ezek a videók válthatnak ki szexuális izgalmat. Számára a videókban látott, torzított valóság válik realitássá, a hagyományos párkapcsolati intimitást pedig ingerszegénynek élheti meg. Emiatt párjától is elhidegülhet, nemi élete pedig gyakorlatilag a pornófilmek nézése közbeni maszturbációra korlátozódik. A hagyományos együttlétek már nem is hozzák lázba, ami miatt akár merevedési problémái is lehetnek.

A függő naponta akár többször is pornográf tartalmakat néz. Fotó: Getty Images

Ahogy a függőség esetében lenni szokott, az érintett ebből is egyre többet kíván: vagy hosszabb időt tölt pornófilmek nézésével, vagy pedig extrémebb tartalmakkal élné ki a vágyait. Ez nem csak a párkapcsolatára, de minden társas kapcsolatára rányomja a bélyegét, szélsőséges esetben pedig már az illető már a nyolcórás munkaidejét sem tudja eltölteni pornó, illetve maszturbáció nélkül - magyarázta Váradi Fanni.

Hogy mekkora igény van a pornográf tartalmakra, azt a számok is jól mutatják: a világ egyik legnagyobb pornóoldalát naponta 120 millió ember keresi fel, a látogatottságuk ráadásul látványosan kilőtt, miután a koronavírus első hullámára reagálva sok ország kijárási korlátozást vezetett be. Adataik szerint - amelyet a Forbes magazin kért ki a honlap üzemeltetőitől - március közepére az oldal látogatottsága Olaszországban 57 százalékkal, Spanyolországban 61 százalékkal nőtt meg. A számok akkor ugrottak meg látványosan, amikor a honlap bejelentette, hogy többek között az említett országban is ingyenesen elérhetővé teszik az alapból csupán prémium felhasználóknak elérhető tartalmakat is, hogy így enyhítsenek a karanténban ragadt emberek magányán.

Pornóból tanulnak a tinédzserek

Mivel a fiatalabb felnőttek több időt töltenek a monitor előtt, így értelemszerűen ez az addikció is nagyobb arányban érinti őket, de érintett tulajdonképpen minden korcsoportban van. A pornográf tartalmakkal sajnos már nagyon fiatalon találkoznak a gyerekek, főleg a fiúk, akik szinte semmilyen szexuális felvilágosítást nem kapnak az iskolákban. Kénytelenek ezért az interneten már könnyen elérhető pornófilmekből "tanulni", ezekben pedig a valóságtól teljesen elrugaszkodott szexuális helyzeteket láthatnak, amelyek későbbi viselkedési zavaroknak, vagy önértékelési problémáknak ágyazhatnak meg - magyarázta a szexuálpszichológus.

Bár pornóújságokat már régebben is árusítottak, a függőség elsősorban a videók elérhetővé válásával kezdett kialakulni az emberekben. A képek ugyanis egy jóval alacsonyabb ingerszintet jelentenek, így kevésbé alakulhat ki miattuk addikció. Éppen emiatt a leszokáshoz is ezeket a videós tartalmakat kell elengedni - ideális esetben örökké. A videókat, ha muszáj, képekkel helyettesíthetik a függők, a szakemberek azonban azt javasolják, hogy maszturbációk alkalmával is inkább próbáljon a fantáziájával élni a függő személy.

A kezeléshez fontos azt is megismerni, hogy milyen okok állhatnak a függőség hátterében, ehhez pszichoterápiát alkalmaznak. Előfordulhat, hogy a pornófüggőség szexfüggőséggel, illetve más addikcióval is társulhat, ezek kezelése pedig a szakember szerint hosszú, komplex feladat. Akárcsak az alkoholistáknak, a szex- és pornófüggőknek is vannak anonim csoportjaik, ezeket azonban a tapasztalatok szerint kevesebben keresik fel, ugyanis a pornófüggők még az alkoholistáknál is jobban tartanak a megbélyegződéstől.

A kezelés azonban csak akkor lehet eredményes, ha az érintett felismeri, hogy problémával küzd. A cikk elején említett pár többször is felkereste ugyan a szexuálpszichológust, végül csupán annyi előrelépés történt, hogy a férfi elfogadta, a párját zavarhatja a pornográf tartalmak iránti rajongása. Az viszont továbbra sem értette, miért probléma az, hogy naponta akár több alkalommal is pornót néz.