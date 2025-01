A demenciát kísérő szellemi leépülést is lassíthatja a zöld tea rendszeres fogyasztása - állapította meg egy frissen közzétett kutatás, amelyről a Science Alert is beszámolt. A tanulmány Japánban készült, ahol nagy hagyománya van a zöld tea fogyasztásnak, ez pedig a kutatók szerint az agy egészségét is elősegíti.

Az agyat is védi a zöld tea

A japán kutatók összesen 8766 önkéntes adatait elemezték, amelyeket egy 2016 és 2018 között végzett felmérés részeként gyűjtöttek össze. Mindegyikük elmúlt 65 éves, viszont csak egy részük fogyasztott rendszeresen zöld teát - hogy pontosan mennyit és milyen rendszerességgel, arról minden résztvevőnek egy teszt kitöltésével kellett számot adni. Ezeket a teszteket összevetették egy MRI-vizsgálattal is, amellyel az agy egészségét, illetve a különböző agyi területek aktivitását is megvizsgálták.

A zöld tea rendszeres fogyasztása az elménk egészségének megőrzéséhez is hozzájárul. Fotó: Getty Images

Az adatokat összegezve egyértelmű összefüggést fedeztek fel az agyi fehérállomány egészsége, illetve a zöld tea fogyasztásának gyakorisága között. A fehérállomány az agy azon része, amely a különböző idegsejtek közötti kapcsolatokat biztosítja, károsodása pedig a demencia jól ismert tüneteit, többek között a memóriaromlást eredményezi.

A zöld tea jótékony hatása az elfogyasztott mennyiséggel együtt nőtt. Azoknál, akik napi három csésze zöld teát ittak, 3 százalékkal kevesebb fehérállományi elváltozás volt, mint azoknál, akik napi egy csésze italt fogyasztottak. A napi hét-nyolc csészényi zöld teát fogyasztóknál pedig 6 százalékkal kevesebb elváltozást mutattak ki, mint azoknál, akik napi egy csészét ittak.

A zöld teát a kávé hatásaival is összevetették a kutatók, akik szerint az előbbi felé billen a mérleg, ha a pozitív hatásokat vizsgáljuk. A zöld tea például kevesebb koffeint tartalmaz, mint a kávé, így a magas vérnyomás okozta problémákhoz is kevésbé járul hozzá.