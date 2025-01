Ügyfélkapu+: újabb változást jelentettek be

Mint azt megírtuk, január 16-tól megszűnik az Ügyfélkapu, így addig maradt idő, hogy felhasználóként átálljunk az Ügyfélkapu+-ra. A két alkalmazás lényegében azonos, annyi eltéréssel, hogy utóbbi a bejelentkezés során kétfaktoros hitelesítést követel meg. Így a felhasználónév és a jelszó megadásán túl szükség van egy mobilalkalmazás használatára is, amely rövid élettartamú hitelesítő kódot generál a belépéshez. Mindazonáltal a kódgeneráló alkalmazások használatától sokan idegenkednek, így Ügyfélkapu+-ra való átállás kapcsán is rengeteg negatív vélemény látott napvilágot az elmúlt hetek során.

E helyzetre jelenthet megoldást, hogy – mint azt a Telex írja – az Ügyfélkapu+-t fejlesztő IdomSoft bejelentette: január 14-től már nemcsak okostelefonos hitelesítő alkalmazással, hanem e-mailes visszaigazoló kóddal is lehetséges belépni a szolgáltatásba. Magyarán úgy is be lehet majd jelentkezni az Ügyfélkapu+-ra, hogy e-mail-címünkre kapjuk a kétfaktoros hitelesítéshez szükséges azonosítót, majd azt adjuk meg a belépési felületen. Ezáltal nincs szükség okostelefonra sem.

