A téli hónapokban különsen gyakori a felső légúti megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma. Az egyik jellegzetes tünete a fájó, égő torok, amely nyelési nehézségekkel is jár. Nem mindegy, hogy milyen ételeket fogyasztanak a betegek ilyenkor - a Healthline cikke összegyűjtötte, miket érdemes fogyasztani, illetve milyen élelmiszereket tanácsos elkerülni.

Milyen ételeket fogyasszunk torokfájás esetén?

A fájó, viszkető, gyulladt torkot a kemény, nehezen lenyelhető élelmiszerek irritálhatják, Fontos ezért, hogy olyan ételeket válasszunk, amelyet könnyen össze tudunk rágni, és a lenyelésük sem okoz kellemetlenségeket. A torokgyulladást tovább súlyosbíthatja a dohányzás, az alkoholfogyasztás illetve a nagyon fűszeres ételeket nem javasolt ezekben a napokban fogyasztani.

Torokfájás esetén sem teljesen mindegy, hogy milyen ételt fogyasztunk. Fotó: Getty Images

Sokan csípős ételeket vetnek be torokfájás esetén is. Bár ezek valóban tisztítják a légutakat, mivel fokozott váladéktermelésre késztetik a légúti szerveket, a torokfájást nem szüntetik meg. Átmenetileg érzéstelenítik ugyan a szájüreget és a garatot, így a szúró, kaparó, fájó érzés egy rövid időre megszűnik. A gyulladás viszont továbbra is fennmarad, a fájdalom pedig hamar visszatér, sőt, az izgató összetevők irritálhatják az érzékeny nyálkahártyákat az adott területeken.

Az alábbi ételeket érdemes a betegeknek választani: