Ebben az iskolában már most tilos a mobilozás

Országszerte megtilthatják a mobiltelefonozást az iskolákban, legalábbis egy törvénymódosítás értelmében. A miniszterelnökség államtitkára délelőtt a parlamentben ezt azzal indokolta, hogy a mobilokat egyre gyakrabban használják lelki bántalmazáshoz. Az RTL Híradó most felkeresett egy iskolát, ahol már korábban is bevezették a tiltást.

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában az idei volt az első mobiltelefon-mentes tanév. A diákok reggel 8 órakor kikapcsolják és elteszik a telefonjukat, csak akkor vehetik azt elő, ha valamelyik tanórai feladathoz kell.

Az igazgató szerint a közösségre jó hatással volt a mobilok kitiltása. Az RTL Híradónak úgy nyilatkozott: sokkal jobban ismerik egymást a gyerekek, és olyanokkal is kialakítanak barátságot, akiket eddig szinte észre sem vettek, mert a telefonjukba bújva játszottak a szünet alatt, és nem szóltak senkihez. "Most ezek a gyerekek is az osztályközösség részévé válhattak" - mondta el Makainé Zérczi Zsuzsa, az intézmény igazgatója.

A törvénymódosítás értelmében ezentúl azt is megengedik a tanároknak és az iskolaőröknek, hogy átvizsgálják a diákok csomagját és szekrényét.