Se puszi, se ölelés: milyen lesz a karácsonyunk?

Az ünnepek közeledtével egyre nagyobb a dilemma annak kapcsán is, hogy az idei karácsony hogyan legyen meghitt és biztonságos is egyszerre. Zacher Gábor toxikológus néhány hete egy reggeli műorban arra figyelmeztetett, hogy a családi összejövetelek is kedvezhetnek a vírus terjedésének, a hagyományos módon megtartott ünnepek így csak még több életet veszélyeztetnének. Szavaira Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője reagált a Facebookon, aki szerint az óvatosság, a szigorú korlátozások nagyon is indokoltak a járvány ideje alatt, ettől azonban a karácsonyt még nem kell "elengednünk". Az összetartozás, a szeretet és az önzetlenség átélése talán minden eddiginél fontosabb lehet ebben az időszakban - hangsúlyozta. De hogyan ünnepelhetünk a családunkkal anélkül, hogy veszélybe sodornánk őket? Íme néhány tanács, ami segíthet ebben!

Hogyan találkozzunk a szeretteinkkel?

Ahogy az egész évet, úgy a karácsonyi készülődést is alapvetően megváltoztatta a koronavírus. A járvány miatt elmaradtak az ünnepi hangulatot árasztó karácsonyi vásárok, és az önkormányzatok adventi gyertyagyújtó ünnepségei is jóval kisebb körben zajlottak. A kormány a családi összejöveteleket is korlátozta, 10 főnél többen egyszerre nem gyűlhetnek össze. Az óvatosság főképp azokban a családokban indokolt, amelyben idős, esetleg krónikus betegséggel is küzdők vannak, de a külön háztartásban élő, de egyébként egészséges embereknek sem javasolt a személyes találkozó ebben az időszakban.

Szerencsére már számos eszköz a rendelkezésre áll, amely segíthet a kapcsolattartásban a telefontól a külöböző internetes videochat-programokig. Ezek nyilvánvalóan nem helyettesíthetik a személyes találkozót, viszont így a karácsonyi időszakban sem kell veszélyeztetnünk a szeretteink épségét. Hogyha mégis találkoznánk velük, kerüljük a puszit, a kézfogást, illetve minden olyan üdvözlési formát, ami testi kontaktussal jár. Ezekkel ugyanis nagyon könnyen átadhatjuk a kórokozót.

Ünnepeljünk az udvarban

Ha az időjárás engedi, az ünnepek alatt is próbáljunk minél több időt tölteni a friss levegőn. Persze egy apró panellakásban ezt nem könnyű megoldani, a kertes házban lakók azonban akár a nap nagy részét is az udvaron tölthetik. Ha vendégeket fogadunk, velük is érdemes a szabad levegőn tartózkodni, tartva a másfél méteres távolságot. Ne érezzük kellemetlennek a maszkviselést sem ilyenkor, hiszen ezzel még tovább csökkenthetjük a vírus átadásának esélyét.

Az idős családtagjainkat az interneten keresztül is köszönthetjük. Fotó: Getty Images

Akár a kertben is állíthatunk és feldíszíthetünk egy fenyőt, így az udvarban is kellemes karácsonyi hangulatot teremthetünk. Ezzel ráadásul elkerülhetőek azok az allergiás reakciók is, amelyek sokaknál akkor jelentkeznek, ha a fenyő hosszabb ideig a lakásban marad. A karácsonyfa szindrómának is hívott állapot tüsszögéssel, köhögéssel, orrfolyással, légszomjal, mellkasi fájdalmakkal és fejfájással is járhat, bővebben az alábbi cikkünkben írtunk róla.

Tegyük fel korábban a díszeket

Rendszerint december elején már minden sarokról a karácsony köszön vissza ránk, idén azonban az esti kivilágításban sem gyönyörködhetünk sokáig és az ünnepi vásárokban sem sétálgathatunk. A karácsonyi hangulatot így saját magunknak kell megteremtenünk az otthonunkban és nem is kell feltétlenül megvárni vele az ünnepeket. A karácsonyi égősort például nemcsak a fára tehetjük fel, de körbefuttathatjuk vele a könyvespolcot is, este pedig hangulatos, színes fényeket kapcsolhatunk a lámpa helyett. Helyezzünk a ház több pontjára fenyőágakból készített díszeket, így minden helyiséget átjárhat a kellemes fenyőillat. Gyertyát is gyújthatunk, de a lángot sose hagyjuk őrizetlenül.

Vásároljunk be előbb

Évről évre elhangzik a jótanács, hogy a karácsonyi bevásárlást ne hagyjuk az utolsó pillantra, most azonban minden eddiginél fontosabb, hogy ne egyszerre rohanja meg mindenki a karácsonyi üzleteket. Érdemes olyan időpontokat választani, amikor rendszerint a boltokban sincs nagy tömeg. A vírus terjedése óta rendkívüli módon felpörögtek az online vásárlások is, érdemes nekünk is legalább a termékek egy részét a netről megrendelnünk. Készüljünk fel rá, hogy a nagy leterheltség miatt ezek kiszállítása is több időt vehet igénybe a megszokottnál.