Rendőrök tippjei, ha lakásodba vonzanád a betörőket

„Szeretnéd, ha betörnének az otthonodba? Segítünk! Íme, tíz tipp, miként érheted el, hogy éppen a te ingatlanodra essen a választás, ha a tolvajok a környéken járnának. Így könnyítheted meg a dolgukat!” – olvasható a Zsaru Magazin Facebook-posztjában. A rendhagyó és meghökkentő felhívással a leggyakrabban elkövetett hibákat foglalták össze a rendőrök.

Több szokással is megkönnyítheted a betörők dolgát. Fotó: Getty Images

Posztold ki, meddig nem vagy otthon!

A betörők jellemzően akkor surrannak be az ingatlanokba, amikor nincs otthon senki. Ha tehát kiposztolod a közösségi oldalakra, hogy mikor mész nyaralni és meddig leszel távol, azzal tulajdonképpen meginvitálod őket az üresen álló házadba. „Esetleg képet is fel lehet tölteni a poszt mellé, amelyben jól látszik a ház, hogy hol is laktok. Könnyebb megtalálni” – jegyezték meg szarkasztikusan a rendőrök.

Mutogasd a közösségi oldalakon az értékeidet!

A tolvajok jellemzően azokat a helyeket keresik, ahol biztosan tudják, hogy értékesebb dolgokat találhatnak. Ha tehát a közösségi oldalaid tele vannak olyan képekkel, amelyen jól látszanak az értékes festményeid, szőnyegeid, ékszereid vagy drága értéktárgyaid, előbb-utóbb rád esik a betörők választása.

De felhívhatod a figyelmet azzal is, ha nyilvános helyen, üzletben, utcán, tömegközlekedési eszközön beszéled ki az ismerőseiddel, milyen kincseket tartasz otthon, így esély van rá, hogy a közeledben meghallja valaki, akit érdekelhet az információ. Ha új műszaki eszközt vásárolsz, akkor a dobozát jól látható helyen, a házad előtt, a kuka mellett rakd le, hogy mindenki lássa, nemrég vetted” – olvasható a posztban.

Jelezd egyértelműen, hogy nincs senki a lakásban!

Ha mindenképpen azt szeretnéd, hogy még egy Facebook-poszt nélkül is mindenki tudja, hogy nem vagy otthon, akkor nem érdemes megkérned a szomszédokat, hogy vegyék ki a postaládádból a leveleket és szórólapokat, amíg nem vagy otthon. Még egyértelműbb jel, ha az összes redőnyt lehúzod, mielőtt elmész otthonról.

Építs rejtekhelyet a betörőknek!

„Hogyha már kiszemelték a lakásod, akkor a következő lépés, hogy segíts nekik, minél könnyebben jussanak be észrevétlenül az otthonodba. Ha családi házban élsz, akkor ezt megteheted úgy, hogy hatalmas, átláthatatlan kerítést építesz, amely eltakarja az ingatlanod a kíváncsi szemek elől, és a tolvaj is nyugodtan tevékenykedhet anélkül, hogy bárki megpillanthatná. Ha nincs kerítés, akkor jó megoldás lehet, ha a helyét sűrű növényzettel, fákkal ülteted be, amelyek szintén takarják a ki- és belátást. De alternatív megoldásként az is elfogadható, ha a bejárati ajtó közelében egy nagyobb tárgyat – szemeteskukát, dobozt – helyezel el, esetleg az autóval állsz úgy, hogy takarja a bejáratot” – áll a rendőrök „tanácsában”.

Ne legyen kutyád, kamerád és riasztód!

Szintén a tolvajoknak segítesz, ha nincs kutyád, amely ugatással jelezné, ha illetéktelen betolakodót látna. Ha a kamerán és a riasztón is spórolsz, még inkább szeretni fognak a betörők.

Legyenek könnyen nyitható nyílászáróid!

Az olcsó bejárati ajtókat és zárakat könnyen fel lehet törni, illetve be lehet rúgni. Könnyű bejutni továbbá az üveges erkélyajtókon, illetve az alumínium ablakpárkányokkal ellátott ablakokon keresztül is.

Hagyj elöl szerszámokat a könnyebb betöréshez!

„Ha esetleg nem hoztak magukkal szerszámot, azt is biztosíts nekik, hagyj a kertben, könnyen elérhető helyen vagy a nyitott sufniban! Amennyiben a házhoz emelet is tartozik, akkor ne zárd be az erkély ajtaját vagy az emeleti ablakokat, és hagyd a létrát, illetve a kerti bútorokat – asztalt, székeket – az udvaron, hogy azokon könnyebben fel tudjanak mászni!”

Rejtsd a lábtörlő alá a kulcsot!

Sokan jó megoldásnak tartják, ha valahol a bejárat közelében elrejtik a kulcsokat, például a lábtörlő alá, egy virágcserépbe, az ablakpárkányra vagy a postaládába. Ez azonban a betörőknek kedvez a leginkább. „Vagy egyszerűen csak hagyd nyitva az ajtót, ablakot” – tették hozzá.

Tartsd jól látható helyen az értékeidet!

Ha már bejutottak a tolvajok a lakásba, akkor nagyon hamar végezhetnek az ingatlan kirámolásával, ha az értékeidet könnyen elérhető, lehetőleg jól látható helyen tartod.

Ne tanulj a hibáidból!

És végezetül a legfontosabb, hogy a fentieken soha ne változtass, akkor biztos lehetsz benne, hogy idővel újra ellátogatnak majd hozzád!” – zárták gondolataikat a rendőrök.