Fontos határidőre figyelmeztet a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felhívta rá a figyelmet, hogy közeledik az szja-bevallás és az 1+1 százalékos rendelkezések felajánlásának határideje. A május 20-i határidő közelsége érződik a nyilatkozatok mennyiségén is, az elmúlt egy hét minden napján megközelítette és többször túl is szárnyalta a 40 ezret az eSZJA-n keresztül beérkezett rendelkezőnyilatkozatok száma. Akinek befizetendő adója van a bevallásban és nem rendezi május 20-ig, annak érvénytelen lesz az 1+1 százalékos rendelkezése. Mint írták, ha a befizetendő adó egy összegű megfizetése valakinek gondot okoz, a tervezetben 12 havi pótlékmentes részletfizetés is kérhető.

Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. Fotó: Getty Images

Eddig már csaknem 1,3 millióan rendelkeztek adójuk 1+1 százalékáról, a NAV pedig hosszabbított telefonos és személyes ügyfélszolgálattal, valamint megerősített informatikai ügyelettel készül az szja-bevallás határidejére. A rendelkezőnyilatkozat az adóbevallással együtt, de akár attól külön is benyújtható elektronikusan az eSZJA webes felületén vagy papíralapon postán és személyesen, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain.

Aki szeretné felajánlani adója 1+1 százalékát, annak a civil szervezetnek szánt nyilatkozatát mindenképp be kell küldenie, de az egyházit csak akkor szükséges, ha nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy azon változtatni szeretne - hívja fel a figyelmet a NAV. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program számára szóló nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a rendelkező nem jelöl meg másik kedvezményezettet, vagy nyilatkozatát nem vonja vissza - közölték.