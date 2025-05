"A köldökzsinór is a nyaka köré tekeredett" - a férjnek kellett levezetnie a szülést

Gyorsabban érkezett meg a harmadik gyermek a családhoz, a kórházba már nem jutottak be, így a férjnek kellett levezetni a szülést - derült ki abból a levélből, amelyet az Országos Mentőszolgálat tett közzé a Facebookon.

A levélben leírtak alapján a kismamának néhány nappal a kiírt dátum előtt szabályos, bár gyenge fájásai kezdődtek. "A férjem éppen pakolta a bőröndjeinket az autóba, hogy induljunk a kórházba, mikor a fájások erősödni kezdtek. Mire visszaért, már nem tudtam felkelni és kértem, hogy hívja a mentőket. Ekkora már a kisfiam feje is majdnem kint volt. A szakszerű instrukcióknak (és a férjem lélekjelenlétének) köszönhetően mindössze 2 perccel a tárcsázás után megszületett egészségesen Dávid. Nem volt veszélytelen a helyzet, ugyanis a köldökzsinór a nyaka köré volt tekeredve, bár hála Istennek csak lazán. Ennek a lefejtésében is segítették a férjemet" - olvasható a mentőkhöz eljuttatott levélben, amelyben az ifjú anyuka megköszönte a mentésirányítók segítségét is.

Borítófotó: Getty Images