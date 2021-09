Lázas a gyerek? Ez az applikáció nagy segítség lehet

Amikor az óvodások és az iskolások szeptembertől visszatérnek a közösségbe, és az idő is egyre hűvösebbre fordul, a kisgyermekes családokban szinte minden hétre jut valamilyen betegség. Ezek gyakran kimerülnek egy néhány napos orrfolyásban és köhécselésben, így az ilyen kisebb megfázásoktól a szülők már meg sem ijednek. A lázas állapot azonban még mindig sok anyát és apát tölt el aggodalommal, főként azért, mert nem tudják, hol van az a pont, amikor már orvosi segítségre lehet szükség. "Alázkörüli bizonytalanság a koronavírus-járvány miatt talán még nagyobb" - mutatott rá az Országos Mentőszolgálat egyik posztja, amely egyúttal egy igen hasznos, tudástárral egybekötött applikációra is felhívta a figyelmet.

A láz sok szülőt megijeszt, hiszen nehéz megítélni, hogy mikor súlyos a helyzet.

Fotó: Getty Images

Ebben segíthet az applikáció

Az alkalmazás a hivatalos leírás szerint abban nyújthat nagy segítséget a szülőknek - főleg, ha a háziorvos éppen nem elérhető, például éjszaka -, hogy megállapítsák, mennyire súlyos a beteg állapota, illetve megtudják, mit kell tenniük a biztonságos gyógyulás érdekében. Az alkalmazás használói választ kaphatnak arra is, hogy mikor kell gyógyszert adniuk a lázas gyermeknek, illetve mikor szükséges orvoshoz fordulni a panasszal.

A telefonos applikációban könnyen dokumentálhatjuk a gyermek lázát, közérzetét, légézését, pulzusszámát és más tüneteit is, illetve a feljegyzéseket egyszerűen megoszthatjuk a háziorvossal is. A LázBarát programhoz kapcsolódik továbbá egy folyamatosan bővülő tudástár is, amelyben megtalálhatunk minden alapvető információt, amely a lázas állapotok jobb megértéséhez és kezeléséhez szükséges. Olvashatunk egyebek mellett a lázat megelőző és a lázzal járó tünetekről, illetve a lázcsillapítás módszereiről is. Az applikációt és a hozzá tartozó, informatív weboldalt egyébként egy csaknem 20 főből álló csapat dolgozta ki egészségügyi, szociológiai és pedagógiai szakemberekkel együttműködve.

Számos tévhit és félreértés kering a köztudatban a lázcsillapítással kapcsolatban, mindez pedig az őszi-téli időszak beköszöntével különösen aktuálissá válik. Korábbi cikkünkben sorra vettük a lázas állapotok kezelésével kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókat.

Fontos tudnivalók a lázról

Az oldalon megtekinthető, A legfontosabb tudnivalók a lázról 3 percben című videóban elhangzik, hogy a láz a szervezet egészséges reakciója a stresszre és a kórokozókra. Bár a szülőket gyakran megijeszti, ez tulajdonképpen egy nagyon is hasznos jelenség, a vírusok és a baktériumok ugyanis egy lázas szervezetben kevésbé tudnak szaporodni. Persze vannak olyan lázas esetek, amikor a biztonság kedvéért érdemes felkeresni egy orvost, például akkor, ha 3 hónapnál fialatabb csecsemőről van szó; bevérzett kiütések, erős fájdalmak és szapora, erőltetett légzés esetén; illetve ha a lázas állapot már legalább 3 napja fennáll. Az esetek nagy többségében azonban a szokásos otthoni ápolás is elegendő.

A videóban felhívják a figyelmet a gyógyszerek hasraütésszerű kiválasztásának és adagolásának veszélyeire is. Mint kiemelik, az antibiotikumok a vírusos megbetegedések ellen teljesen hatástalanok, de még bakteriálisfertőzésesetén sem feltétlenül szükségesek. Ráadásul a lázellenes szerek sem mindig indokoltak, még igen magas - akár 40 Celsius-fok feletti - láz esetén sem, ha a gyermeknek egyébként jó a közérzete, a láz ugyanis segít a kórokozók leküzdésében. Nagyon fontos továbbá, hogy a lázellenes szerek túladagolhatóak, tehát minden esetben egyeztessünk a gyermek háziorvosával, mielőtt gyógyszeres lázcsillapításba kezdenénk.

Mit tehetünk?

A beteg gyermeknek elsősorban melegre, biztonságra, nyugalomra és a szülei közelségére van szüksége. Ha a gyermeket rázza a hideg, illetve végtagjait hidegnek érezzük, akkor még megy fel a láza, tehát melegítésre van szüksége. Ilyenkor jó szolgálatot tehet például a végtagokra tett meleg vizes borogatás, a meleg tea fogyasztása, valamint a melegítőpárna vagy -palack alkalmazása. Fokozottan ügyeljünk azonban arra, hogy ezek semmiképpen se égessék meg a gyermek bőrét.

Ha a gyerek izzadni kezd, végtagjai pedig felmelegednek, akkor már nincs szükség külső melegítésre, de ettől még tartsuk a testét kellemesen melegen. Amennyiben a gyermek elalszik, hagyjuk, hogy hadd pihenjen. Az alvó gyermek hőmérsékletét nem kell megmérni, emiatt ne ébresszük fel. Lázas betegség idején az étkezés sem olyan fontos, a folyadékfogyasztás viszont annál inkább. Amiatt tehát nem kell aggódnunk, ha a gyermeknek nincs étvágya, amíg beteg, vizet és teát viszont kínáljunk fel neki gyakran, kortyonként. Ha fennáll a kiszáradás veszélye - főleg, ha hányás és hasmenés is jelentkezik -, akkor mielőbb forduljunk orvoshoz. Lényeges információ az is, hogy a szakemberek szerint a beteg gyerek legkorábban egy gyógyszermentes és láztalan nap után mehet vissza a közösségbe.