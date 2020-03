Koronavírus: ezek a tartós élelmiszerek fogynak

Mint mi is beszámoltunk róla, a Nielsen legutóbbi jelentése szerint február 24. és március 1. között negyedével emelkedett a nemzetközi kiskereskedelmi láncok értékbeli forgalma a koronavírus-járvány hatására. Legfőképpen az egészségvédelmet célzó termékeket és a tartós élelmiszereket vásárolták a hazai fogyasztók. Az Index ebből kiindulva megkérdezett élelmiszeripari cégeket, hogy kiderüljön, pontosan mik azok a termékek, amik leghamarabb elfogynak az üzletek polcairól. A beérkezett válaszok alapján pedig úgy tűnik, hogy a tej, sajt, téliszalámi, cukor és liszt volt a legkeresettebb.

A Bonafarm az egyik legnagyobb hazai élelmiszeripari vállalatcsoport, ide tartozik például a Herz, Pick, Délhús, Valdor és Sole-Mizo márka is. Mint írják, jelentős keresletnövekedést az elmúlt időkben az UHT (vagyis ultramagas hőmérsékleten kezelt) tejek esetében tapasztaltak. De a sajtok és szárazáruk, például téliszalámi terén is megugrott a forgalmuk.

A Nielsen adatai szerint a hazai cukorforgalom kiemelkedő növekedés mutatott februárban, ezt az Indexnek megerősítette a kaposvári cukorgyár tulajdonosa, az osztrák Agrana cég is. Sokan pedig lisztből és száraztésztából is a szokásosnál többet pakoltak mostanában a bevásárlókosarukba. A Gyermelyi Zrt. is több rendelést kap partnereitől - belföldön és külföldön egyaránt. A zöldségkonzervekre viszont leginkább az uniós exportpiacon nőtt meg a kereslet, legalábbis erről számolt be a Kecskeméti Konzerv Kft.

Ezenkívül úgy tűnik, a magyarok mélyhűtött termékekből is beraktároznak, vagy igyekeznek előre főzni egy esetleges karantén idejére. Friss információnk szerint az egyik legnagyobb elektronikai áruházban ugyanis szinte az összes fagyasztó elfogyott. Természetesen a mélyhűtőben sokáig elállnak az ételek, de nem árt tisztában lenni néhány szabállyal, hogy kiolvasztás után is egészségesek legyenek a fogások.