Így válassz kistestű kutyát gyerek mellé

Illés Attila
Ha gyermek mellé választanál kistestű kutyát, érdemes átgondolni az alábbiakat.

Ha kistestű kutyát szeretnél, és gyerekek is vannak a családban, nem mindig egyszerű megtalálni a megfelelő fajtát. Sok kisebb termetű állat törékeny testalkatú vagy érzékeny a zajra és a nyüzsgésre, ezért kevésbé ideális kisgyermekek mellé. Vannak azonban olyan fajták is, amelyek kifejezetten jól viselik a gyerekek társaságát, és nagyszerű családi kedvenc válhat belőlük. A Nők Lapja ezeket gyűjtötte össze.

A legjobb kistestű kutyák gyerek mellé

Általában a szakértők nem javasolják, hogy a szülők kutyát fogadjanak örökbe addig, amíg a legkisebb gyermekünk betölti az ötödik életévét. Ilyenkor a gyermekek már képesek megérteni és megfogadni azokat a szabályokat, amelyeket egy kutyával való együttélés során meg kell fogadni. Persze a megfelelő családi kutya kiválasztásakor nem csak a méret számít. Fontos a fajta jelleme, türelme és taníthatósága, és ugyanolyan lényeges, hogy a gyerekek megtanulják tiszteletben tartani a kutya személyes terét és érzéseit. Az alábbi fajtákban is érdemes gondolkodni.

Mopsz

Nem véletlenül az egyik legkedveltebb kistestű kutya a mopsz. Mókás, vidám és rendkívül szeretetre méltó fajta, aki imád a gazdája közelében lenni. Kifejezetten gyerekbarát, de inkább nyugodtabb, ölelgetős játszótárs, mint folyton futkározó sporttárs.

mopsz
A mopsz kifejezetten gyerekbarát fajta. Fotó: Getty Images

Cocker spániel

A cocker spániel vidám, mozgékony és nagyon barátságos kutya. Igazi labdajáték-mániás, ezért a gyerekek fáradhatatlan játszótársa lehet. Közepes energiaigényű, naponta egy kiadós séta általában elég a számára, de mivel eredetileg vadászatra tenyésztették ki, a játékos feladatokra is mindig nyitott.

Boston terrier

A bostoni terrier barátságos, vidám és energikus kutya, akit kifejezetten családi társaságra tenyésztettek ki. Kis termete miatt lakásban is könnyen tartható, de mivel lendületes fajta, szüksége van napi játékra és sétára.

Beagle

A beagle egy vidám, társaságkedvelő és nagyon strapabíró fajta, ezért jól viseli a nyüzsgő családi életet. Bár kistestű, erős és sportos, ezért a gyerekek tökéletes játszótársa lehet. Arra viszont vigyázzunk, hogy ha nem tartjuk pórázon, ösztöneit követve könnyen elcsatangolhat.

kutya állattartás

