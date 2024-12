Ilyen gyakran mosnak hajat a HáziPatika olvasói

Vajon mi az ideális, ha friss, egészséges hajkoronára vágysz? Néhányan meg vannak győződve arról, hogy minden nap meg kell mosniuk a hajukat, különben az nagyon zsíros lesz. Más inkább azt vallja: bőven elég 10 naponta megejteni a hajmosást. A Házipatika olvasói Facebook kérdésünkre válaszolva elmondták, ők hogy állnak a témához.

Sokan ahányszor zuhany alá állnak, a hajukat is megmossák. Fotó: Getty Images

Szerintem ez a munkavégzéstől és a területtől is függ ahol élünk.

Hetente egyszer – 30 százalék

Sok olvasónk csak hetente egyszer, mondjuk szombaton vagy vasárnap mos hajat. Persze függ a hajt típusától és az életmódunktól is, de a szakértők szerint ők járnak el helyesen.

Hetente kétszer – 15 százalék

Három vagy négy naponta, de legfeljebb kétszer hetente – így nyilatkozott nagyjából minden hatodik olvasónk. A szakértők szerint még ők is jól járnak el, ennél gyakrabban azonban tényleg csak indokolt esetben jó hajat mosni.

Kétnaponta – 18 százalék

Ha nem is minden nap, de sokan hetente minimum háromszor megmossák a hajukat. Ha a munkájuk, vagy épp egy tikkasztó meleg nyáron nap ezt nem indokolja, nekik jó tudniuk arról, hogy a hajmosást nem jó túlzásba vinni.

Minden nap – 32 százalék

Ha dolgozom, minden nap

Legtöbben a minden napos hajmosást választják. Persze közöttük nyilvánvalóan sok rövidhajú férfi is van, akik a zuhany alá állva egyúttal a hajukat is leöblítik, ami pár perc alatt meg is szárad. Mégis fontos felhívni a figyelmet arra, hogy

a túl gyakori mosás kiszáríthatja és fakóvá teheti a hajat, amely így elveszítheti természetes csillogását.

10 naponta vagy még ritkábban – 5 százalék

Bár az egészhez képest a legkevesebben, de szép számmal vannak olyanok is, akik a fentieknél jóval ritkábban veszik rá magukat a hajmosásra. Többen is csak 10 naponta, kéthetente, vagy épp "szükség szerint" teszik ezt meg. Érdemes tudni azonban, hogy ha túl ritkán mosunk hajat, a zsíros fejbőr kellemetlen szagot áraszthat, a haj pedig zsíros tapintásúvá válhat.

Mit mond a szakember?

Azt, hogy milyen gyakran kell mosni a hajunkat, több tényező befolyásolhatja: függ annak típusától (normál, zsíros vagy száraz), állagától, frizuránk stílusától, de szerepet játszhat benne az is, hogy fejbőrünk mennyire zsírosodik. Egy átlagos ember esetében – aki nem izzad extrém módon, és akinek a fejbőrét nem éri mindennap klóros víz – elég a heti egyszeri, de legfeljebb kétszeri hajmosás. A haj megfelelő ápolásáról itt írtunk bővebben.