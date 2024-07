Így tarthatod távol a konyhádtól a muslicákat

A kevésbé felhős nyugati, délnyugati tájakon pára- és ködfoltok képződhetnek, melyek délelőtt hamar feloszlanak. Emellett reggelig továbbra is előfordulhat csapadék - egyre inkább keleten, majd a nap első felében ott is szakadozik a felhőzet, és napközben általában sok napsütés várható - főként az ország keleti felén erőteljes - gomolyfelhő-képződéssel. Főleg hazánk északkeleti, keleti harmadában számíthatunk elszórtan záporokra, zivatarokra, de másutt is elvétve előfordulhat záporeső. Az északnyugati, északi szél döntően mérsékelt, helyenként keleten élénk lesz. A zivatarokat erős, néhol viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A felhősödésnek köszönhetően sokfelé kevésbé lesz tikkasztó ma a hőség, ahogy az UV-sugárzás is enyhül.