Pető-módszer: egy lépéssel közelebb a hungarikumhoz

Bekerült a Magyar Értéktárba a Pető-módszeren alapuló Konduktív Pedagógia Rendszer. Az Agrárminisztérium döntését a Semmelweis Egyetem tette közzé. A hungarikummá válás előszobájaként számon tartott minősítés elnyerését a Semmelweis Egyetem Pető András Kara kezdeményezte.

A Pető-módszer rengeteget segít a sérült gyerekeken. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Hazai szerepe a világon egyedülálló

A Hungarikum Bizottság döntése alapján a Magyar Értéktárba bekerült módszer mozgássérült emberek számára segít a testi-lelki fejlődésben, a képességeik visszaszerzésében és a társadalomba való beilleszkedésben. Azért esett a választás erre a módszerre, mert a világban egyedülálló, hogy a konduktív pedagógia része a köznevelésnek és a közegészségügynek is.

A Pető-módszer alapgondolata, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, és ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók.

Az egyetem Pető András Kara korábban, a hungarikumok nyilvántartási rendszerének átalakítása előtt egyszer már elnyerte a szellemi hungarikum címet a Pető-módszerrel, 2024-ben pedig ismét kezdeményezte a hungarikummá nyilvánítást. Ennek első lépése a szakági értéktárba kerülés megpályázása volt, amire még tavaly sor került. Idén év elején adták be egészség és életmód kategóriában a Magyar Értéktárba kerüléshez szükséges pályázatot, amelyet most pozitívan bírált el a bizottság. További tervek szerint még idén tervezik a hungarikummá nyilvánításhoz szükséges pályázat beadását is.